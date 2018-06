GAES lança inquérito sobre situação dos alunos após a graduação

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) vai lançar, pelo quinto ano consecutivo, um inquérito de acompanhamento aos estudantes graduados do ensino superior de Macau. Os alunos que terminaram os cursos universitários no ano passado vão receber um e-mail com uma hiperligação para o inquérito a que deverão responder entre 27 de Junho e 10 de Agosto. As perguntas incidem sobre a actual situação de emprego dos graduados, incluindo o seu sector profissional, cargo, rendimento médio mensal, local de trabalho e intenção de prosseguir estudos. O GAES explica que os dados recolhidos são “absolutamente confidenciais” e serão usados apenas para fins de análise estatística.

