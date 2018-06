Ex-ministra da Ciência e Tecnologia da China é “embaixatriz de convenções” de Macau

Zhu Lilan, antiga ministra da Ciência e Tecnologia da República Popular da China (RPC) e consultora do Conselho de Ciência e Tecnologia de Macau, foi nomeada pelo secretário para a Economia e Finanças como embaixatriz de convenções de Macau. Com a nova posição, Zhu Lilan espera “ajudar a promover o desenvolvimento da indústria de convenções e exposições de Macau, a fim de impulsionar a transformação da economia de Macau”, indica o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em comunicado. A também presidente do Conselho Executivo da Associação de Invenções da China sublinhou que “a atracção para Macau das convenções de ciência e tecnologia reforçará o conhecimento, a consciência e a visão dos residentes de Macau sobre a popularização científica”.

A antiga ministra da Ciência e Tecnologia chinesa considerou que o facto de Macau receber anualmente várias convenções internacionais é “directamente proporcional à imagem internacional, influência e actividade da própria Macau”. “Tendo em vista o desenvolvimento sustentável da indústria de convenções e exposições no futuro, [Zhu Lilan] acha que Macau precisa de reforçar as suas próprias características nesta área, o que exige a participação activa dos operadores da indústria”, acrescenta o IPIM.

Para além de Zhu Lilan, Lionel Leong nomeou também como embaixadores de convenções Liu Chung Laung, membro do Conselho Consultivo do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e Tecnologia de Macau, He Jingtang, membro da Academia Chinesa de Engenharia, Li Ning, fundador e presidente do Conselho de Administração da Li Ning Company Limited, Orlando Monteiro da Silva, ex-presidente da Federação Dentária Internacional e Tsui Lap-chee, especialista em genética molecular.