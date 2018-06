Ella Lei questiona medidas a curto prazo para circulação eficaz de autocarros ‘shuttle’

Integrar eficazmente as rotas de shuttle bus e os locais de largada de visitantes e reduzir o número de shuttle bus pode aliviar o congestionamento nas estradas e reduzir a poluição do ambiente, defende Ella Lei, que, numa interpelação escrita enviada ao Governo, questiona que medidas tem o Governo em vista para a operação conjunta entre as operadoras de jogo após a entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

A deputada recorda que, no mês passado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou que obteve o consenso entre as empresas de jogo para que distribuam os autocarros ‘shuttle’ que circulam actualmente da Zona de Administração de Macau por duas rotas que ligam a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ao Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior e ao Cais de Pac On. Ella Lei, no entanto, quer medidas de curto prazo. “Antes de realizar uma operação conjunta real, o Governo vai exigir às empresas integrarem eficazmente as suas rotas, os seus locais de largada de visitantes e o seu número de viagens de autocarros ‘shuttle’?”, questionou.

De acordo com a deputada, no ano passado circulavam nas estradas de Macau 470 autocarros ‘shuttle’, com um número de viagens realizadas de cerca de 8.500. “Como os autocarros ‘shuttle’ pertencem a empresas de jogo diferentes, faltam uma coordenação eficaz e regulação do Governo. As rotas repetem-se, os autocarros ‘shuttle’ partem sempre só com alguns passageiros, a eficiência do funcionamento em algumas rotas ou alguns períodos é relativamente baixa, e, para o efeito, o público tem exigido ao Governo para regular eficazmente os autocarros ‘shuttle’”, lê-se no documento.

Ella Lei aponta ainda que o relatório do Plano Geral do Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, lançado em Setembro do ano passado, sugere “a promoção do sistema partilhado de autocarros ‘shuttle’ dos hotéis, através da organização racional das frequências das viagens e rotas desses serviços, a fim de resolver o problema da capacidade dos transportes”.

O mesmo documento indica ainda que, em períodos que não os de pico, “regista-se uma situação de excesso de oferta de autocarros ‘shuttle’ dos hotéis, verificando-se situações de congestionamento nos locais de largada de visitantes”. A maioria dos entrevistados considerou que o congestionamento nas estradas e no sistema de transportes públicos de autocarros e táxis constituem o principal problema da capacidade de recepção turística de Macau.