Cibercrime e lei da cibersegurança: a importância de preservar a privacidade dos cidadãos

Os direitos de personalidade e as redes sociais, assim como os crimes virtuais associados, constituem uma discussão muito actual, defende Filipa Guadalupe, directora do CRED – DM, da Fundação Rui Cunha. Por outro lado, a advogada Catarina Guerra Gonçalves alerta para a importância da futura lei da cibersegurança, em fase de organização das opiniões recolhidas, não ser estabelecida “para que a polícia passe a monitorizar e fazer uma vigilância dos dados pessoais dos cidadãos”.

Cláudia Aranda

Partilhar um vídeo nas redes sociais que mostrava um individuo a agredir um cão resultou num processo de investigação contra Albano Martins, presidente da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, acusado de violação da lei de Protecção de Dados Pessoais. O caso viria a ser arquivado pelo Ministério Público, em Dezembro. Em Maio, o coordenador do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), Yang Chongwei, em conferência de imprensa, avisava que expor informação de terceiros na Internet está no âmbito da aplicação da Lei da Protecção de Dados Pessoais, tendo aquele serviço lidado com casos de indivíduos que violaram a lei ao revelarem, por dolo, os dados pessoais de outros nas redes sociais.

A internet democratizou o acesso à informação e ao conhecimento, mas também veio levantar muitos problemas jurídicos relacionados com a exposição da vida das pessoas, que podem culminar em situações de violação da honra, imagem ou intimidade.

Daí que, os direitos de personalidade e as redes sociais e os crimes praticados no mundo virtual que afectam as pessoas, em termos de privacidade e imagem são “uma discussão muito actual”, afirmou ontem ao PONTO FINAL Filipa Guadalupe, directora do Centro de Reflexão, Estudo e Difusão do Direito de Macau (CRED – DM) da Fundação Rui Cunha, sendo o roubo de identidade virtual dos casos mais frequentes.

Equilíbrio entre segurança e direito à informação

A directora do CRED – DM salientou que “a tendência da jurisprudência é não responsabilizar terceiros”, quando há partilha de conteúdos online. “Pode haver uma responsabilização, caso se chegue à conclusão que houve malícia em fazer essa partilha, porque o terceiro tinha ali um interesse, se o terceiro não é tão inocente”, esclareceu.

Na questão da ofensa ao nome e da difamação, “em que a pessoa coloca qualquer coisa contra a outra online, numa rede social. A seguir pode apagar o ‘post’ mas, entretanto, a publicação tornou-se viral, porque foi partilhada por uma série de pessoas que são consideradas, a nível de Direito, terceiros. Esses terceiros também são chamados a responder perante este crime de difamação ou de violação de identidade ou a responsabilidade é só da rede social e minha? Porque, no fundo, a rede social, a única coisa que fez foi bloquear ou denunciar esse ‘post’, obrigar a tirá-lo, mas entretanto ele já se proliferou. Aí a doutrina diz que o que se passa entre nós e as redes sociais é um contrato que produz efeitos entre as partes, ou seja, esses terceiros não são visados, ainda que contribuam para a sua proliferação, isso faz com que as redes sociais tenham uma responsabilidade maior sobre o controlo de informação e de protecção dos dados”, destacou a jurista.

De resto, hoje em dia, “tudo o que se escreve já é entendido e aceite pelos tribunais como prova contra a pessoa que escreveu, na questão da difamação. Nas redes sociais considera-se sempre que é difamação esse tipo de texto e de comentários, porque são informações que são partilhadas, tratando-se de crimes que já estão tipificados nos ordenamentos jurídicos e que seguem os trâmites e as molduras penais que estão previstas”, esclareceu. A difamação em Macau é punida com pena de prisão até seis meses ou multa até 240 dias, enquanto a injúria é punida com pena de prisão até três meses ou multa até 120 dias.

O grande desafio actual é encontrar um equilíbrio entre a segurança e o direito à informação, o direito ao nome, à privacidade, à imagem. “Como se mantém a privacidade sem se ser excluído de uma sociedade informativa?”, questiona a directora do CRED – DM. Estes são “todos direitos fundamentais previstos na Lei Básica”, salientou. “Mas, como equilibrar estas questões quando vivemos num mundo em que basta que algo seja colocado no Twitter para, num minuto, milhares de pessoas saberem e replicarem. É esta a grande discussão agora dentro dos direitos de personalidade e das redes sociais”, afirmou a jurista.

A questão dos direitos de autor e do plágio nas redes sociais, é também problemática. A jurista defende, por isso, uma revisão urgente da lei dos direitos de autor e dos direitos conexos, para adaptá-la à realidade virtual.

Outro dos “grandes problemas jurídicos da actualidade” é “a manutenção online dos perfis das pessoas que já morreram, é complicadíssimo hoje em dia retirar um perfil de uma pessoa morta de uma rede social, tem que ser o representante legal dessa pessoa e tem que apresentar um atestado de óbito”, acrescentou.

Neste contexto, a jurista referiu o “direito a ser esquecido” (“right to be forgotten”), introduzido pelo novo regulamento geral de protecção de dados da União Europeia (GDPR, em inglês). “Este é um direito à auto-determinação informativa, eu posso impor limites à conservação dos meus dados pessoais para que não haja uma apropriação perpétua, para que não esteja para todo o sempre online, este direito ao esquecimento é no fundo uma extensão do direito a cancelar os dados, é a libertação da bagagem digital do passado”.

Filipa Guadalupe defende que “uma boa regulação desta nova realidade comunicacional deve garantir que não estejamos privados da nossa privacidade, por isso, é tão importante haver ponderação nas leis que são criadas”.

Lei da cibersegurança, protecção da privacidade e liberdade de expressão

Sobre a lei da cibersegurança, que esteve em consulta pública entre 11 de Dezembro de 2017 e 24 de Janeiro de 2018, “o receio é que a nova lei permita monitorizar o fluxo dos dados”, lembrou em conversa com o PONTO FINAL Catarina Guerra Gonçalves. O diploma encontra-se, neste momento, em fase de organização das opiniões recolhidas, adiantou a advogada.

Em Macau, a legislação existente “mais específica” é “a lei de combate à criminalidade informática, de 2009, que talvez não seja suficiente, daí a importância da lei da cibersegurança”, explicou a autora do livro “Transborder Data Flows and Macau SAR Data Protection Framework” (“Fluxo de Dados Transfronteiriços e o Quadro de Protecção de Dados da RAEM”).

“Claro que depois há o reverso da medalha, quando é estabelecida uma lei de cibersegurança temos que nos certificar que essa lei não é criada para que a polícia passe a monitorizar e a fazer uma vigilância dos dados pessoais dos cidadãos”, alertou a causídica.

No entanto, disse a especialista, “segundo o Governo da RAEM, o conteúdo supervisionado limita-se apenas aos códigos de instrução utilizados no sistema informático e a lei da Cibersegurança não permite o acesso e a leitura do conteúdo das comunicações dos cidadãos. A menos que autorizado pelo órgão judicial, os respectivos serviços estão impedidos de interferir em qualquer conteúdo na rede, não podendo fazer descodificação sobre o conteúdo ou as expressões na rede, segundo o secretário para a Segurança”, acrescentou.

Por outro lado, alertou a advogada, os meios de comunicação social de difusão sonora e televisiva são considerados pelo documento que esteve em consulta “como uma estrutura crítica, ou seja, alvo de monitorização por parte do CARIC [Centro de Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança], o que pode colocar em risco a liberdade de imprensa e a garantia do sigilo profissional”. A proposta sujeita a consulta pública “afirma que os representantes do CARIC e as entidades de supervisão podem entrar nas instalações de rádio e televisão e solicitar informações, o que pode pôr em causa as fontes dos jornalistas”, adicionou a advogada.

“A meu ver, deverá assim consagrar-se no texto final da lei que a mesma não prejudica o cumprimento das disposições aplicáveis no que diz respeito à protecção de dados pessoais. Tal seria suficiente para resolver o problema em toda a linha”, afirmou a especialista.

Na opinião de Catarina Guerra Gonçalves, “a lei da cibersegurança não pode pôr em causa a liberdade de expressão”. “Segundo o que percebi será utilizado o código binário, mas esse código pode ser facilmente transformado. Portanto, é mesmo de tentar evitar que isso suceda”.

Catarina Guerra Gonçalves defende ainda que, “só após o ataque cibernético é que se deveria aceder aos dados para se perceber o que sucedeu em vez de se fazer uma monitorização ‘à priori’”.