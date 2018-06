Chui Sai On defende reforço da colaboração entre Macau e Zhongshan

Macau e Zhongshan podem reforçar a colaboração em várias vertentes, especialmente na medicina chinesa. A ideia foi ontem deixada pelo Chefe do Executivo durante uma visita àquela cidade da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, durante a visita da delegação oficial da RAEM a Zhongshan, Chui Sai On salientou a “importância e elevada atenção” da criação da nova entidade de cooperação indústria-universidade-pesquisa na área da medicina entre as duas cidades. Neste sentido, o líder do Governo sublinhou que o Executivo “valoriza bastante o uso das vantagens de Macau em ciência e tecnologia e plataformas e vai intensificar os esforços para cultivar e promover a indústria da medicina chinesa para o mundo”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...