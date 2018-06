Venda do medicamento Enzyplex suspensa pelo importador

Foi suspensa temporariamente a venda do medicamento Enzyplex pelo seu importador por suspeita de contaminação por bolores. Em comunicado, os Serviços de Saúde explicam que o Departamento de Assuntos Farmacêuticos tomou conhecimento que este produto, destinado ao tratamento do desconforto gastrointestinal e que não necessita de receita médica, pode apresentar contaminação por bolores. Foram já recolhidas amostras para análise, de modo a verificar se a quantidade de bolores excede os padrões estabelecidos. Os Serviços de Saúde indicam que o importador informou que o lote do medicamento foi fornecido aos hospitais privados, clínicas e farmácias de Macau, pelo que os vai notificar para suspender temporariamente a venda e uso deste produto, até serem conhecidos os resultados das análises

