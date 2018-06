Táxis: Queixas de turistas encaminhadas directamente para o CPSP

As queixas dos turistas contra as infracções ou irregularidades cometidas por taxistas vão passar a ser encaminhadas directamente para o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), afirmou a directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes. De acordo com a Rádio Macau, é por uma questão de celeridade que se justifica o novo procedimento. Quer isto dizer que as queixas vão deixar de ser enviadas para a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), como acontecia até agora.

“A PSP está a tomar uma posição muito activa. Até agora, quando recebemos queixas dos turistas sobre os taxistas, temos encaminhado para a DSAT. A PSP já falou connosco para acelerar este processo a partir de agora, mal recebemos alguma queixa vamos encaminhar para a PSP, para tentar resolver esta situação ou tentar combater com mais celeridade”, afirmou a dirigente, citada pela mesma emissora, à margem do 47.º congresso do Skal, na Doca dos Pescadores. Helena de Senna Fernandes indicou que todas as semanas recebem queixas de visitantes. Uma situação que, admite, prejudica a imagem de Macau enquanto destino turístico. “Por isso vamos tentar resolver em conjunto. Por um lado, com a mudança da lei e, por outro, com mais acções de combate contra este tipo de taxista [que comete infracções]”, referiu.