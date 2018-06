Residentes da Taipa contra crematório no Cemitério de Sá Kong

Os residentes da Taipa estão preocupados com a proposta do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) de construir um crematório no Cemitério de Sá Kong e estão a organizar uma manifestação para o próximo sábado. As suas preocupações foram tornadas públicas durante o fim-de-semana pelos deputados Sulu Sou, Agnes Lam e José Pereira Coutinho, que questionaram a localização escolhida e afirmam ser necessário haver um debate público.

Catarina Vila Nova*

Vários deputados tornaram públicas as preocupações dos residentes da Taipa quanto à proposta de construção de um crematório no Cemitério de Sá Kong. A localização foi conhecida a 8 de Junho, durante uma recolha de opiniões sobre várias Plantas de Condições Urbanísticas, lançada pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e que terminou na passada sexta-feira. No mesmo dia, em comunicado, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) confirmou a escolha do local mas afirmou que o Governo ainda está a auscultar a população. Desde então, os deputados Agnes Lam, José Pereira Coutinho, Sulu Sou e Wong Kit Cheng questionaram a localização escolhida e afirmaram ser necessário ouvir os cidadãos.

No comunicado divulgado na sexta-feira, cuja tradução para português ainda não estava disponível ontem, o IACM indica ter começado o “trabalho preliminar sobre a construção de um centro de cremação, incluindo as investigações cuidadosas da escolha do local, normas de instalação e critérios de emissão”. O IACM justifica a escolha do Cemitério de Sá Kong devido à sua proximidade com uma montanha “que pode separar o centro dos edifícios”, pelo que fica “relativamente escondido”. “O percurso é mais curto para os carros fúnebres e isso pode diminuir as perturbações dos cidadãos”, aponta o organismo, acrescentando que “mantém uma posição aberta e vai continuar a ouvir as opiniões da sociedade”.

Para o planeamento deste centro, o IACM indica que visitou locais de cremação em Singapura, Hong Kong e várias cidades do interior da China, sendo que “a maioria tem boa experiência na administração e supervisão em tempo real”. “O IACM vai investigar cuidadosamente as normas de todos os equipamentos do centro de cremação, que têm de cumprir rigorosamente as normas de emissão, e planear usar gás natural como energia limpa”, garante o organismo. Por enquanto, a DSSOPT está a recolher opiniões da sociedade sobre a escolha do local que serão posteriormente entregues ao Conselho do Planeamento Urbanístico.

MANIFESTAÇÃO EM CIMA DA MESA

Apesar da localização ter sido divulgada pela DSSOPT a 8 de Junho, esta parece ter ficado escondida entre a série de Plantas de Condições Urbanísticas sobre as quais o organismo pretendia auscultar a população. Foi apenas após o IACM ter divulgado o comunicado na sexta-feira que os deputados Sulu Sou, Agnes Lam e José Pereira Coutinho começaram a receber queixas de residentes daquela área e também de pais do Colégio Anglicano de Macau. Ainda que alguns cidadãos defendam que Macau não precisa de um centro crematório, outros são apenas contra a sua construção na Taipa. Para fazerem chegar as suas reivindicações ao Governo, os cidadãos estão a ponderar organizar uma manifestação no próximo domingo que conta com o apoio de José Pereira Coutinho e Sulu Sou.

“Os residentes da Taipa estão extremamente preocupados pelo facto do Governo pretender construir um crematório numa zona altamente populacional e eles acham que isto vai trazer maus augúrios”, disse José Pereira Coutinho em declarações ao PONTO FINAL. Sulu Sou, por sua vez, explicou a este jornal que há alguns cidadãos que se opõem apenas à construção do centro na Taipa e outros que consideram que Macau não precisa de um crematório. “A principal reivindicação é que a Taipa não é a melhor localização, porque o IACM não foi capaz de assegurar aos residentes que a sua saúde não iria ser afectada”, explicou o vice-presidente da Associação Novo Macau (ANM).

Como alternativa ao crematório, a ANM sugeriu, em conferência de imprensa na passada sexta-feira, que a RAEM adopte o método de “promession”, no qual o corpo é congelado e agitado por meio de vibração, ficando reduzido a pó. Com esta técnica, o corpo passa a pesar entre menos 50 a 70% do que o seu peso original, pelo que se considera que este método é ambientalmente mais sustentável. “Nós não podemos assegurar que este método é adequado para Macau, mas queremos deixar claro que a cremação não é a única escolha, principalmente em países que enfrentam o problema da falta de terrenos”, defendeu ontem Sulu Sou. “Não é possível encontrar uma localização [para o crematório] que não tenha oposição dos residentes”, frisou.

“NUNCA HOUVE UM DEBATE PÚBLICO SOBRE ESTA MATÉRIA”

Agnes Lam fez chegar, na sexta-feira, uma proposta de debate à Assembleia Legislativa, com a qual pretende que os deputados discutam sobre a necessidade de Macau ter um crematório. Na opinião da também professora universitária, a RAEM poderia ultrapassar esta necessidade se o processo de envio dos corpos para Zhuhai fosse agilizado. Ainda assim, Lam aponta que “nunca houve um debate público sobre esta matéria porque sempre que as pessoas se opõem, o Governo retira-se”. “Se nós precisarmos [do crematório] então temos que resolver o problema de base e concordar com um local”, disse a deputada a este jornal, sugerindo como localização a área do Complexo Hospitalar das Ilhas.

Também a deputada Wong Kit Cheng fez chegar a questão ao Governo, através de uma interpelação escrita. Com as críticas que se fizeram ouvir durante o fim-de-semana, a também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres questiona se o Executivo vai divulgar mais informações sobre o assunto. “Como é que o Governo vai tratar o respectivo planeamento? Vai consultar mais opiniões dos cidadãos? Vai publicar detalhadamente o conteúdo da avaliação ambiental, as normas dos equipamentos de cremação e os factores negativos, garantindo a saúde dos cidadãos?”, questiona a parlamentar.

De acordo com números divulgados pelo IACM, no ano passado registaram-se 2100 óbitos em Macau, dos quais 1600 corpos foram transportados para Zhuhai para serem cremados. Entre 2007 e 2017, o número de cremações duplicou e, no ano passado, 75% das pessoas que morreram foram cremadas. *Com Margarida Pun