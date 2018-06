Regime de qualificação de profissionais de saúde em fase legislativa

O projecto de lei do Regime de Qualificação e Inscrição para o Exercício da Actividade dos Profissionais de Saúde já se encontra na fase legislativa, indicaram os Serviços de Saúde em comunicado. Agora, explica o organismo, vai dar-se início à consulta do projecto dos diplomas complementares, nos quais está incluída a Academia Médica e o regime de acreditação das especialidades. No mesmo comunicado, os Serviços de Saúde explicam que o estabelecimento da Academia Médica passa, em primeiro lugar, pela criação de um sistema unificado de regime de formação especializada de medicina e pela coordenação de programas de internatos médicos complementares de Macau. Após a criação da Academia Médica, indicam os Serviços de Saúde, os regimes de internatos médicos do Centro Hospitalar Conde de São Januário e do Hospital Kiang Wu poderão ser unificados.

