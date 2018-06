Operação Trovoada resulta na detenção de 64 indivíduos

Um total de 64 pessoas foram encaminhadas para a esquadra na madrugada de sábado na sequência da Operação Trovoada, avançou ao PONTO FINAL o porta-voz dos Serviços de Polícia Unitários (SPU). Os agentes interceptaram 1415 pessoas para verificação de identidade, das quais 64 foram levadas à esquadra. Destas, um homem de nacionalidade chinesa foi acusado do crime de entrada ilegal em Macau e outros três homens e duas mulheres, também da China continental, foram descobertos como estando em excesso de permanência na RAEM. A acção policial decorreu entre as 23 horas de sexta e as quatro da manhã de sábado e envolveu 280 agentes dos SPU, Polícia Judiciária e Corpo de Polícia de Segurança Pública e 10 equipas de cães-polícia. Os agentes patrulharam principalmente estabelecimentos de diversão nocturna e casinos localizados no Cotai. Pela primeira vez, segundo a mesma fonte dos SPU, os Serviços de Alfândega participaram também na Operação Trovoada. C.V.N.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...