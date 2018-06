Mais de 2,7 milhões de visitantes em Maio

Mais de 2,7 milhões de pessoas visitaram Macau em Maio, um crescimento de 5,2% comparativamente a igual mês de 2017, indicaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Em Maio, chegaram ao território 2.704.745 visitantes, o que representa uma descida de 8,7% em termos mensais.

A DSEC justificou aquela quebra com as festividades da Páscoa e as que antecedem o Dia do Trabalhador, que costumam atrair muitos visitantes em Abril, mês em que Macau recebeu perto de três milhões de visitantes. Os números de turistas, 1.449.431, e de excursionistas, 1.255.314, subiram 5,3% e 5,1% respectivamente, em termos anuais. No mês de Maio, entraram em Macau 1.860.906 visitantes oriundos da China continental, o principal mercado, destacando-se as províncias de Guangdong (746.045), de Hunan (93.151) e de Fujian (69.200).

O número de visitantes da Coreia do Sul (64.980), de Hong Kong (484.256) e de Taiwan (84.115) desceram 10,0%, 2,1% e 5,6%, respectivamente. De igual modo, os números de visitantes provenientes dos Estados Unidos (15.144), da Austrália (6.667), do Canadá (6.214) e do Reino Unido (4.722) também diminuíram no mês de Maio.

O período médio de permanência dos visitantes situou-se em 1,2 dias, à semelhança do período homólogo de 2017, indicou a DSEC. Macau, recebeu 14.211.337 nos primeiros cinco meses do ano, ou seja, mais 7,8%, face ao período homólogo do ano passado. Em 2017, chegaram a Macau 32,61 milhões de visitantes, mais 5,4% do que em 2016.