Macau tem capacidade para receber mais turistas, garante Senna Fernandes

Foi à margem do 47º congresso Skål, em Macau, que Helena de Senna Fernandes garantiu que Macau consegue receber mais visitantes. Depois de revelada a entrada no território de mais de 14 milhões de turistas entre Janeiro e Maio deste ano, a directora dos Serviços de Turismo fala em planos de promoção para atrair mais pessoas depois da entrada em funcionamento da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Já o presidente do Skal International Macau, João Costa Antunes, defende a diversificação da oferta para aumentar as dormidas dos turistas.

A directora dos Serviços de Turismo afirmou que Macau tem capacidade para acolher mais visitantes. Helena de Senna Fernandes faz um balanço “bastante positivo”, principalmente considerando o mercado chinês, sobre os últimos dados oficiais, que indicam que, nos cinco primeiros meses deste ano, entraram no território mais de 14 milhões de turistas – mais 7,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Em termos de acolhimento, estamos a melhorar a nossa infra-estrutura, sobretudo em termos dos hotéis, do transporte, e das diferentes atracções que estamos a oferecer”, disse Helena de Senna Fernandes, à margem do 47º congresso do Skål, citada pela Rádio Macau, acrescentando que “este ano vamos ter o projecto de ‘smart tourism’, que estamos a discutir com os nossos parceiros e, por outro lado, também estamos a tentar dar a conhecer aos nossos visitantes diferentes áreas de Macau. Isso também pode ajudar a economia em diferentes distritos de Macau”.

A Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau – ainda sem data para inaugurar – tem estado em discussão entre os representantes do Turismo, que recentemente reuniram com a Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT). De acordo com declarações de Helena de Senna Fernandes à Rádio Macau, o objectivo do encontro foi “saber o que podemos esperar da nova ponte”.

“Estamos também a ajustar os nossos planos de promoção, e estamos a tentar ver como é que podemos melhor aproveitar, quando a ponte abrir, aqueles mercados de médio e longo curso e atrair mais pessoas”, afirmou a dirigente.

Novos projectos, novas ofertas

Já a diversificação da oferta para aumentar as dormidas dos turistas foi defendida pelo presidente do Skål International Macau. Para João Costa Antunes, é o volume de negócios da indústria do jogo em Macau – superior à de Las Vegas – que justifica a margem para crescer em termos de capacidade hoteleira e de recepção de turistas.

“Se formos analisar a oferta hoteleira, Macau anda quase nos 40 mil quartos e Las Vegas tem 175 mil [quartos]. Portanto, hoje 50% dos que nos visitam não têm capacidade para ficar em Macau. Se houver mais infra-estruturas, as pessoas vão permanecer mais tempo em Macau”, disse aos jornalistas o também ex-director dos Serviços de Turismo, citado pela mesma emissora. Costa Antunes considera que “não é só permanecer nas ruas, é permanecer em infra-estruturas devidamente dotadas, com entretenimento”, e destacou que “há novas ofertas muito interessantes nos novos projectos em Macau”.

Um destino moderno

Os novos projectos que surgem na cidade e a sua transformação num destino moderno, com “uma certa contemporaneidade”, motivaram a realização de um novo congresso Skål em Macau, depois das edições de 1994 e 2007. “As pessoas falam sempre com muito entusiasmo de Macau, mas era um Macau que eles conheceram e isso motivou-nos: ‘Macau não é só aquilo que vocês viram, vamos ver o que há de novo’. E a adesão demonstra, realmente, como disse o próprio presidente [do Skål], este é o congresso da Ásia com o maior número de participantes desde há alguns anos”, salientou João Costa Antunes, de acordo com a Rádio Macau.

O evento, este ano dedicado ao tema Turismo Gastronómico, contou com a presença de grandes líderes do sector turístico de todo o mundo – 170 participantes e 22 clubes Skal estabelecidos em 15 países e regiões da Ásia representados.

No seu discurso de abertura, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, enunciou aos participantes as prioridades de Macau como Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia e felicitou o regresso do evento a Macau. “Tal é particularmente relevante para o impulsionamento de Macau para se tornar numa plataforma regional de cooperação e intercâmbio. Esta plataforma deve basear-se em boas ligações e Macau tem laços estreitos com as principais organizações internacionais e regionais, incluindo a OMT [Organização Mundial do Turismo] e a PATA [Pacific Asia Travel Association], e é claro com o Skål Internacional.”

Sediado em Espanha, o Skål Internacional foi fundado em 1934, sendo uma associação internacional que agrega profissionais de todos os sectores da indústria turística. Actualmente, existem perto de 400 clubes Skål em 95 países e regiões em todo mundo, apoiados por cerca de 14.000 membros. O Skål Internacional – Macau foi fundado em 1979.