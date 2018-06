Leão empata Chao Pak Kei e adia vice-liderança para a última jornada

Sporting de Macau e Chao Pak Kei empataram nesta ronda a uma bola e adiaram a decisão do segundo lugar para a derradeira jornada. Os ‘leões’ chegaram a estar na frente do marcador, mas o Chao Pak Kei ainda conseguiu chegar à igualdade na recta final da partida.

Pedro André Santos

O segundo lugar da Liga de Elite, que garante a possibilidade de disputar o ‘play-off’ da Taça AFC, só ficará definido na última jornada. Sporting de Macau e Chao Pak Kei empataram a uma bola e adiaram tudo para o derradeiro jogo do campeonato, com vantagem de dois pontos para estes últimos.

Frente a um Chao Pak Kei perdulário, que inclusivamente desperdiçou uma grande penalidade, foram os verde-e-brancos a adiantarem-se no marcador com um golo de Prince Aggreh, aos 77 minutos, mas o adversário conseguiu empatar aos 83 numa cabeçada imparável de Felipe Denilson.

No final da partida, o treinador dos ‘leões’ mostrou-se satisfeito pela prestação dos seus jogadores, lamentando apenas não ter conseguido segurar a vantagem. “O Sporting fez uma grande partida, trabalhou muito bem de início ao fim, mesmo com algumas adversidades e decisões polémicas do árbitro a equipa nunca perdeu a cabeça, teve sempre o controlo do jogo, e escapou-nos a vitória por um fio. Sentimos que podíamos ganhar este jogo e foi um pormenor num lance de bola parada que eles conseguiram empatar”, referiu Nuno Capela em declarações ao PONTO FINAL.

O treinador do Sporting de Macau garantiu, porém, que o segundo lugar não era o objectivo da equipa, apesar de procurar a vitória. “Nós não pensamos em lugares, o objectivo é em cada jogar ganhar essa partida, sem pensar no jogo que vem a seguir, porque se perdêssemos neste já não haveria mais hipóteses de recuperar. Demos tudo neste jogo, tentámos o nosso melhor sabendo que os nossos objectivos estavam atingidos”, sublinhou.

Nuno Capela garantiu ainda que a equipa irá trabalhar ao longo da semana para tentar vencer o Benfica na derradeira jornada, lembrando que “até fechar os 90 minutos do próximo jogo todas as possibilidades estão em aberto”.

Do lado do Chao Pak Kei, Gilmar Tadeu descreveu a partida como “muito disputada”, mostrando-se aliviado por conseguir o empate e consequente vantagem na tabela classificativa. “O Sporting batalhou nos 90 minutos, fomos premiados com um golo no final do jogo que nos dá a vantagem de dois pontos. Vai ser uma disputa pela segunda posição até à última jornada”, considerou.

O treinador brasileiro lamentou, por outro lado, a falta de eficácia da sua equipa. “A única maneira de tornar o jogo mais tranquilo é criar oportunidades e concluir em golos. Criámos várias mas infelizmente não fomos eficazes, se fizéssemos pelo menos o primeiro ou o segundo golo daria mais tranquilidade, e quando você não faz [golos] dá confiança para o adversário, e com um adversário como o Sporting você não pode vacilar”, concluiu.

Para chegar ao segundo lugar, os ‘leões’ terão que vencer o Benfica e esperar que o Chao Pak Kei perca no duelo frente ao Ka I

Em relação aos outros jogos, o Benfica venceu a Polícia, por 4-0; o Ka I goleou o Lai Chi, por 7-0; o Ching Fung derrotou o Monte Carlo, por 2-1; e o Hang Sai venceu a Alfândega, por 3-0.

Consulado e Casa de Portugal com veia goleadora

As equipas de matriz portuguesa mostraram estar de pontaria afinada nesta jornada da segunda divisão. A formação capitaneada por Vítor Sereno goleou ontem os Artilheiros, por 5-3, enquanto que a equipa orientada por Pelé goleou na passada quinta-feira o Lun Lok, por 5-0. Com duas jornadas para disputar, a Casa de Portugal ocupa actualmente a terceira posição, com 28 pontos, enquanto que o Consulado é quinto, com 23 pontos.