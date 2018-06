Consulado de Portugal em Cantão abre oficialmente amanhã

Cinquenta e sete dias depois da última previsão do embaixador em Pequim e 52 anos depois de ter encerrado, Cantão volta a ter um consulado português. A AICEP abre delegação no início de 2019.

João Paulo Meneses

O embaixador de Portugal na China tinha dito, quando esteve em Macau, que a reabertura do Consulado de Cantão era uma questão de dias, e acabaram por ser necessários 57 para se confirmar a previsão de José Augusto Duarte. Ainda assim muito menos do que os 52 anos que levou a reabrir o Consulado, encerrado na sequência de tumultos criados pela Revolução Cultural de 1966.

De acordo com fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros ao PONTO FINAL, amanhã, 26 de Junho, abre oficialmente ao público o quarto consulado de Portugal na República Popular da China, com André Sobral Cordeiro à frente.

Termina assim um processo burocrático penoso, que se traduziu em pelo menos dois anos de atraso: inicialmente julgava-se que o Consulado poderia reabrir até final de 2015, mas a partir daí começaram os sucessivos adiamentos, que agora culminam (ainda assim, a notícia já era conhecida publicamente desde pelo menos Novembro de 2014).

O processo foi de tal maneira demorado que o primeiro cônsul indicado por Portugal chegou a estar em Cantão, mas foi depois substituído: no último trimestre de 2015 Duarte Bué Alves foi enviado para a capital da vizinha província de Cantão para tratar dos pormenores logísticos relacionados com a instalação das novas instalações diplomáticas, começando desde logo pelo espaço físico onde vai funcionar o consulado.

A área de jurisdição do Consulado abrange os naturais das províncias chinesas de Guangdong, Guangxi, Fujian, Hainan e Hunan, que deixam de ter de ir a Xangai para tratar de assuntos relacionados com Portugal.

AICEP abre no início do ano

Desde há muito que se sabe que a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) manifestou vontade em abrir uma delegação na vizinha província continental, afigurando-se como lógica a opção pela partilha de espaços. E é isso que vai acontecer quando, no início do ano, a AICEP abrir a delegação em Cantão.

Uma fonte da AICEP disse ao PONTO FINAL que isso “pode ocorrer no início de 2019” e que a estão a escolher o delegado que viajará para a China.

E enquanto Portugal não abrir outro Consulado na China a AICEP também não alargará a rede. “A actual Rede Externa da AICEP tem uma cobertura adequada”, acrescentou a mesma fonte.

Há cerca de um ano, o anterior secretário de Estado da Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, defendeu a necessidade de uma representação da AICEP na metrópole de Chongqing, a maior da República Popular da China: “Se eu conseguir levar a minha ideia para a frente vai haver uma delegação da AICEP em Chongqing. Precisamos de cobrir o mundo de Sichuan”, disse então à Rádio Macau.

Mas isso não vai avançar, pelo menos nos próximos anos. “Recordamos que as delegações da AICEP estão co-localizadas nas Embaixadas e Consulados, não existindo Consulado em Chongqing,” concluiu a fonte da AICEP ao PONTO FINAL.

O embaixador em Pequim disse recentemente que não há planos para abertura de mais consulados na China: “para já, não. Eu sinceramente adoraria que Portugal tivesse mais consulados em mais cidades, o país tem uma dinâmica fantástica e, portanto, importaria a possibilidade de nós aproveitarmos. Mas, mais do que abrir novos consulados, importa dotar os que já temos e a embaixada com todos os meios necessários para dar resposta àquilo que são as necessidades na sua própria área”, disse aos jornalistas em Macau.

O que espera Lisboa deste Consulado

Comércio, negócios, mas também cultura. O Ministério dos Negócios Estrangeiros justifica assim a reabertura de um Consulado em Cantão:

– “A abertura do Consulado-Geral em Cantão, na província de Guangdong, na República Popular da China, insere-se na orientação geral de reforço da presença e da visibilidade de Portugal na região asiática, a par do aprofundamento dos laços bilaterais entre ambos os países”;

– “As relações entre Portugal e a República Popular da China apresentam um enorme potencial de desenvolvimento em áreas tão diferenciadas como a económica e a cultural”, pelo que “a abertura de uma representação consular nacional em Cantão permitirá capitalizar os benefícios duma aposta política por parte de Portugal num país cujo PIB tem registado um crescimento significativo nas últimas décadas”;

– A história das relações diplomáticas entre os dois países, bem como “a importância que a comunidade portuguesa radicada na República Popular da China pode assumir na captação de investimento e na promoção da “Marca Portugal””;

– A Província de Guangdong é não apenas a mais populosa da República Popular da China, mas também a que regista um maior PIB;

– Esta abordagem enquadra-se igualmente numa visão política estratégica de longo prazo, de reforço da presença de Portugal naquela região do Continente asiático;

– “O forte empenhamento da política externa portuguesa na promoção da internacionalização e competitividade da economia e das exportações nacionais, bem como na captação de investimento estrangeiro junto do mercado interno da República Popular da China”;

(retirado do despacho que cria oficialmente o Consulado em Cantão).