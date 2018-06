Bispos de Macau e Hong Kong recebidos no Vaticano

Os bispos de Macau e de Hong Kong foram recebidos este sábado no Vaticano pelo Papa Francisco e pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. Passaram 10 anos desde a última visita ‘ad limina’ de bispos das duas regiões administrativas especiais. Um dos assuntos discutidos foi as conversações entre o Estado do Vaticano e o Governo chinês.

O Papa Francisco recebeu no Vaticano o Bispo de Macau, Stephen Lee Bun-sang, e o Bispo Ordinário de Hong Kong, Michael Yeung Ming Cheung. A visita ‘ad limina apostulorum’, ou ‘visita ao túmulo dos apóstolos, em português, aconteceu no sábado, decorridos 10 anos desde o último encontro em Roma, com os dois bispos a reunirem com o secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, com quem também discutiram a necessidade de continuar o diálogo com o Governo chinês.

“Sobre a China, a posição do Vaticano é muito clara”, disse o monsenhor Michael Yeung Ming Cheung à Asia News Agency. “O Vaticano não quer irritar ninguém; não quer dar nenhum passo errado [pela Igreja], mas ao mesmo tempo deve fazer algo pelo bem da Igreja e da sociedade chinesa”. O bispo da RAEHK tomou o exemplo do diálogo (e da guerra) comercial entre os Estados Unidos da América e a China para se referir à relação entre o Vaticano e o Governo chinês. “Para a questão religiosa, é um pouco como nos assuntos comerciais. Os Estados Unidos e a China continuam a concordar em algumas coisas, a discordar noutras, mas continuam a dialogar. O mesmo aplica-se a nós: precisamos de continuar a conversar. As relações diplomáticas não se estabelecem da noite para o dia. Entre o Vaticano e os EUA, ou entre o Vaticano e a Grã-Bretanha foram necessários quase 200 anos… Nós temos de ser pacientes, a China tem 5.000 anos de história e o diálogo leva tempo. Há coisas com as quais concordamos, e coisas com as quais discordamos”, declarou Michael Yeung Ming Cheung.

O Estado do Vaticano e a China estão actualmente em conversações para resolver o conflito sobre a nomeação de bispos na China, um dos maiores obstáculos para o restabelecimento das relações diplomáticas que foram cortadas há quase 70 anos. Na semana passada, o Papa Francisco expressou optimismo sobre as relações entre o Vaticano e a China. “Estamos num bom ponto”, declarou o Papa numa entrevista à Reuters. Estima-se que existam 12 milhões de católicos na China continental, que se dividem entre uma igreja oculta que jura lealdade ao Vaticano e a Catholic Patriotic Association, com controlo estatal.

A anterior visita ‘ad limina’ – uma obrigação dos bispos diocesanos e outros prelados da Igreja Católica de, a cada cinco anos, se encontrarem com o Papa para visitar os túmulos dos apóstolos São Pedro e São Paulo e apresentarem um relatório sobre o estado pastoral das duas dioceses – por bispos dos dois territórios aconteceu em 2008, com o cardeal Joseph Zen, de Hong Kong, e o monsenhor José Lai, de Macau. Uma outra visita estava prevista para 2013, mas não aconteceu por dificuldades de agenda após a renúncia de Bento XVI e o advento do Papa Francisco.

De acordo com a Asia News, Yeung, que se deslocou a Roma também acompanhado pelo monsenhor Joseph Ha Chi-shing, bispo auxiliar de Hong Kong, pediu ao Papa Francisco que lhe seja permitido renunciar ao seu múnus episcopal brevemente para, aos 73 anos de idade, se dedicar à Caritas Hong Kong. “O Papa foi muito amável e compreensivo”, disse o bispo.

Yeung, para além de afirmar ter rezado “pela Igreja na China” e “por todos aqueles que sacrificaram as suas vidas pela sua fé”, falou ainda sobre as frustrações da geração mais jovem pela falta de perspectivas e liberdade. “Os nossos jovens são vítimas do desenvolvimento económico, estão muito frustrados porque exigem mais justiça e mais liberdade. Contudo, são impacientes, procuram gratificação imediata. Mas não se planta uma árvore de manhã para se apanharem os frutos à noite”, afirmou o bispo à Asia News, assumindo apreciar os jovens que participaram no Occupy Central, o protesto de luta pela democracia que, em 2014, ao longo de 79 dias, paralisou algumas das principais artérias de Hong Kong.