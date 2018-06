Acordo entre Macau e Portugal para evitar dupla tributação ainda sem troca automática de informações fiscais

O acordo que Macau e Portugal assinaram na semana passada no âmbito do combate contra a dupla tributação ainda não abrange a troca automática de informações fiscais, apurou a Rádio Macau. A norma internacional que permite o acesso a saldos de contas só vai ser aplicada mais tarde, embora as autoridades garantam que será ainda este ano.

Lionel Leong esteve em Portugal para assinar o documento que visa “poder haver maior transparência, regulamentação e confidencialidade na troca de informações entre as duas partes, permitindo que as informações dos contribuintes possam ser salvaguardadas do modo mais adequado”, indica a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), em comunicado.

A Rádio Macau avança que a meta traçada pela OCDE é que o sistema comece a funcionar em 2018 e Macau vai cumprir – é, pelo menos, essa a expectativa da DSF, que explica que a convenção e o acordo multilaterais que permitem a troca automática de informações fiscais já foram estendidos a Macau. Será, portanto, ainda este ano que os bancos a operar em Macau vão ser obrigados a enviar ao fisco português, uma vez por ano, informações sobre o valor do saldo das contas detidas por quem tem residência fiscal em Portugal.

Quando esteve em Macau em Abril do ano passado, o antigo secretário de Estado português para os Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade, explicou que o foco do acordo da OCDE é a tributação relativa a residentes. “Os cidadãos portugueses que estão em Macau e aí desenvolvem a sua actividade pagam os impostos de rendimento em Macau. Não são sujeitos do nosso IRS, pelo menos enquanto residentes. Os acordos de troca de informação não alteram essa situação”, disse em entrevista ao jornal Plataforma.

Há ainda “procedimentos internos” por concluir, segundo a mesma emissora, mas deverá ser em breve que Macau vai começar a seguir o novo modelo internacional para evitar a fuga aos impostos, nas comunicações com as autoridades tributárias de Portugal e de qualquer outro país que tenha assinado a nova convenção da OCDE. O comunicado da DSF fala em países lusófonos que mantêm estreitos intercâmbios cultural, económico e comercial com a RAEM e dos países que integram a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

O Protocolo relativo à Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento foi celebrado por Lionel Leong e pelo secretário de Estado para os Assuntos Fiscais de Portugal, António Mendonça Mendes.