Vítor Sereno será o novo embaixador no Senegal

O cargo de embaixador em Dakar vai ser o novo posto de Vítor Sereno, cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, noticiou ontem a revista Sábado. A Embaixada de Portugal em Dakar assegura a representação diplomática do governo português no Senegal, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Libéria, Mali, Mauritânia, República da Guiné e Serra Leoa, países que integram a área de jurisdição da futura missão diplomática do actual cônsul-geral na RAEM. Ainda é incerta a data de partida de Vítor Sereno do território mas sabe-se já que Paulo Cunha Alves, actual embaixador em Camberra, será o seu substituto. Na lista dos novos postos diplomáticos a que a Sábado teve acesso fica-se também a saber que Israel Saraiva vai deixar a delegação da UNESCO para ocupar a posição de cônsul-geral em Xangai.

