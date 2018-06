Trinta mil patacas para circular na ponte é um valor “adequado”

Lam Hin San considera “adequado” o valor de 30 mil patacas a pagar por uma quota para circular na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. “Eu não creio que seja demasiado caro, é um número apropriado para nós cobrarmos porque envolve muitas taxas administrativas”, declarou ontem o director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), em declarações aos jornalistas. Os condutores de Macau a quem for atribuída uma quota anual terão que desembolsar 30 mil patacas, enquanto que em Hong Kong o valor a pagar é de 1.620 dólares de Hong Kong por três anos. O dirigente escusou-se a comentar esta diferença de valores, frisando que o montante escolhido pela DSAT é “muito conveniente”.

Em relação à consulta pública sobre a lei do trânsito, suspensa desde 12 de Junho, Lam Hin San afirmou que não existe nenhum prazo para que esta seja retomada. “A revisão está a ser feita mas claro que não existe nenhum limite temporal para a nova fase da consulta pública mas nós estamos a rever todos os aspectos”, disse o director da DSAT. E está o Governo a considerar retirar o aumento das multas de estacionamento ilegal? “Nós estamos a rever tudo e claro que estamos abertos a diferentes opiniões do público, nós respeitamos as suas opiniões”.

O director da DSAT disse que, ainda este ano, seriam criados mais 4.500 lugares de estacionamento em zonas residenciais de Macau. Destes, 3.000 vão ficar localizados na Ilha Verde, no terceiro trimestre deste ano, divididos igualmente entre lugares para veículos e motociclos. Os restantes serão distribuídos por outras zonas da península e também Seac Pai Van. A estes 4.500 lugares acrescem outros 9.000 na ilha artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, dos quais 7.000 são para veículos e 2.000 para motociclos. C.V.N.