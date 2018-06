Porta da China cada vez mais aberta ao comércio

A vice-ministra do Comércio chinesa disse ontem, em Lisboa, que a China continua no caminho da “reforma e abertura” e que “a porta” vai estar cada vez mais aberta ao comércio e cooperação económica. GaoYan, que falava na abertura do encontro que reuniu ontem em Lisboa centenas de empresários da China e dos Países de Língua Portuguesa (PLP), assinalou que “a porta da China não vai fechar, pelo contrário, vai abrir cada vez mais”, destacando que “a reforma e abertura da China” se encontram no ponto mais alto da História.

Considerou igualmente que “o futuro adivinha-se brilhante” para a cooperação económica entre a China e os PLP, que está “cada vez mais estreita”. Para tal, conta com “o apoio imprescindível dos empresários” que são a “força motora” da cooperação entre a China e os PLP e afirmou que a China está disposta a partilhar resultados da reforma e abertura, apelando aos empresários que “agarrem esta oportunidade” para dar novo impulso à cooperação.

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, reforçou que a “globalização económica é uma tendência irreversível”, salientando que “a China insiste na abertura ao exterior” e que a porta “será cada vez mais aberta”. Por outro lado, assinalou que a RAEM está “empenhada em impulsionar um sector financeiro com características próprias” e aprofundar a cooperação de serviços financeiros entre os PLP e a China.

O vice-presidente do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China, Chen Zhou, reafirmou o “apoio total para empresários que queriam investir e aumentar a cooperação entre China e PLP”. Os responsáveis chineses participam ontem e hoje no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica Comercial entre a China e os PLP, que decorre em Lisboa e inclui uma visita técnica ao terminal de Sines.