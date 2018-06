Pearl Horizon: Cinco deputados entregam cartas à Polytex, apenas para serem rejeitadas

A Polytex, promotora do agora extinto projecto do Pearl Horizon, recusou aceitar cartas assinadas por quase 300 compradores e entregues por cinco deputados que exortaram a empresa a iniciar um diálogo e a devolver os pagamentos o mais depressa possível.

Stacey Qiao

Descontentes com as propostas de compensação da Polytex, cinco deputados lideraram na tarde de ontem um grupo de quase 100 compradores até ao escritório Villa de Mer da promotora para entregar cartas de petição. Contudo, apesar dos avisos enviados no dia anterior, nenhum representante da empresa apareceu e a recepcionista recusou-se a aceitar as cartas. Os deputados disseram que iriam enviar novamente por correio registado com dupla recepção.

“A Polytex não demonstra nenhuma sinceridade”, disse a deputada Ella Lei. Um comprador no local fez eco das suas declarações ao queixar-se que a Polytex apenas enviou “arraia-miúda” [pessoas com cargos inferiores] para se encontrar com os compradores antes e, “desta vez é pior, ninguém de todo”.

Os cinco deputados, Si Ka Lon, Song Pek Kei, Ho Ion Sang, Wong Kit Cheng e Ella Lei divulgaram o conteúdo das cartas aos jornalistas após estas terem sido rejeitadas. A primeira carta foi endereçada a Or Wai Sheun, presidente da Polytec, a empresa-mãe da Polytex. A carta pedia que Or Wai Sheun e as pessoas responsáveis pela Polytex se encontrassem com os compradores para uma solução adequada. A segunda carta foi assinada por quase 300 compradores, exigindo à empresa que “imediatamente” devolvesse os pagamentos e atribuísse compensações.

Os deputados mostraram-se mais preocupados com a falta de um mecanismo de diálogo entre a empresa e os compradores. “Os compradores apenas ficaram a saber das propostas de reembolso através de mensagens por telefone o que não tem efeitos legais nem pode ser verificado. Eles merecem reuniões pessoais com os gestores da Polytex”, disse Si Ka Lon.

Eles pediram também que a empresa resolvesse primeiro o problema mais premente: ajudar os compradores a suspender o pagamento das hipotecas. Anteriormente, a Associação dos Compradores do Pearl Horizon enviou pedidos de suspensão das hipotecas ao banco, embora pareça que pouco sucesso tenha sido alcançado. “O banco nem concordou em abdicar dos juros e deixar-nos apenas pagar o principal”, disse Fong, uma das compradoras, aos jornalistas.

Ella Lei referiu que deputados de quatro associações, nomeadamente, Aliança de Povo de Instituição, Federação das Associações dos Operários, União Geral das Associações dos Moradores e Associação Geral das Mulheres, criaram o Grupo de Preocupação Pearl Horizon. Eles encontraram-se com cerca de 300 compradores ansiosos a 20 e 21 de Junho e decidiram expressar as suas reivindicações à Polytex.