Novo regulamento dos táxis vai impedir criação de monopólio

Raimundo do Rosário assegurou ontem que, de acordo com o novo regulamento dos táxis, uma empresa não poderá deter o monopólio do sector. Isto porque, explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, na legislação vai ficar definido o número máximo de licenças que uma companhia pode deter.

Catarina Vila Nova

O novo regulamento dos táxis não irá permitir que uma empresa detenha o monopólio do sector. A garantia foi ontem deixada por Raimundo do Rosário, após a reunião com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) para discutir o Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer. Segundo explicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, em declarações aos jornalistas, a lei irá impedir que uma mesma empresa detenha mais do que um determinado número de licenças, que ainda não foi decidido. “Foi dito que devemos pôr um máximo de táxis por licença. Isto é, neste momento, há cerca de 1600 táxis em circulação e há um consenso de que, no futuro, cada titular de licença não deve ter mais do que ‘x’ número de táxis”, explicou o governante.

Actualmente, a “esmagadora maioria” das licenças são detidas por pessoas individuais, afirmou o secretário. No âmbito da proposta de lei, o Governo pretende que apenas empresas possam ser detentoras de uma licença de exploração de táxis, uma decisão, assumiu Raimundo do Rosário, tomada por “conveniência”. “Basicamente por uma razão que é conveniência e conveniência dos dois lados. É mais conveniente para nós para fiscalizarmos e supervisionarmos a actividade de táxis e, na gestão da prestação de serviço de transporte de passageiros, parece-nos mais fácil ser uma empresa gerir isso”, declarou o secretário.

Apesar da conveniência que o Governo diz existir neste modelo, os deputados alertaram para a possibilidade do aumento de custos operacionais para as empresas. “Nós alertámos que esse modelo de exploração da actividade pelas sociedades comerciais vai, de certo modo, representar um aumento dos custos operacionais porque a empresa vai ter que fazer despesas com a formação dos condutores que contratar no futuro”, afirmou Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão da AL. Ainda assim, o deputado afirmou que o grupo de trabalho não é contra este modelo, “mas o essencial é que não venha afectar os actuais titulares das licenças”.

O novo modelo de exploração dos táxis não se irá aplicar a quem detiver já uma licença, até ao fim do seu prazo. No que diz respeito às 650 licenças sem prazo limite actualmente existentes, estas continuarão a ser válidas após a entrada em vigor do novo regulamento dos táxis. “[Os 1600 táxis] continuam a exercer de acordo com as regras que estão até acabarem as licenças. Essas regras que estamos agora a discutir é para o futuro”, explicou Raimundo do Rosário.

Em relação ao taxista que, em dois anos, acumulou 87 infracções ao Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer, o secretário declarou que “se fosse possível [retirar-lhe a carta de condução] já tínhamos tirado”. “Há qualquer coisa que impede, porque há infracções que não são consideradas graves e as infracções graves é que têm um regime que, ao fim de não sei quantas em quanto tempo, fica com a carta suspensa”, afirmou Raimundo do Rosário. “Aquilo que é possível fazer, a DSAT [Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego] fará. Se não fez, é porque não é possível legalmente”, reiterou.