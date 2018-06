Macau, Guangdong e Hong Kong em Paris para atrair investimento para a região

Delegações de Macau, Guangdong e Hong Kong estiveram em Paris com mais de 400 representantes do governo e da comunidade empresarial franceses para atrair investimentos para a região da Grande Baía.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), as respectivas delegações organizaram, na quarta-feira, um Seminário sobre a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para mostrar aos empresários e políticos franceses as vantagens comerciais que podem ter ao investirem nestes três territórios.

O ministro-conselheiro da República Popular da China em França, Wu Xiaojun, afirmou que a China quer estar mais aberta ao investimento estrangeiro e que o Governo chinês “atribuiu grande importância à construção da Grande Baía”, enfatizando ainda que estas regiões serão, no futuro, “um novo motor de crescimento da China e a sua janela de abertura ao exterior”.

O presidente do IPIM, Jackson Chang, na qualidade de representante do Governo de Macau, frisou que o projecto da Grande Baía envolve um modelo de cooperação com três zonas tarifárias muito competitivas, referindo ainda que Macau, por ser um elo de ligação entre a China, os países de língua portuguesa e até a Europa pode ajudar na atracção de investidores estrangeiros para a Grande Baía.

De acordo com o comunicado, o presidente do IPIM lembrou ainda que em 2017 os valores das trocas comercias entre a França e Macau foram de 720 milhões de dólares.

Por fim, a Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, salientou que o Governo Central vai continuar a apoiar Hong Kong e Macau a integrarem-se no desenvolvimento global do país e que, por essa razão, o desenvolvimento da Grande Baía é considerado de prioritário para a China.