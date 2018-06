Livro sobre promoção do Português lançado hoje na Casa Garden

O livro “A Promoção do Português em Macau e no Interior da China” é lançado hoje, pelas 18h30, na Casa Garden. O projecto, iniciado em 2014, reúne um conjunto de textos sobre o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, muitos deles escritos com base nos dados recolhidos por inquéritos (1557) que foram distribuídos em 15 instituições universitárias ou de ensino de Português na RAEM e no interior da China.

O perfil do público chinês, alunos de português, foi construído com base nos dados de instituições de Macau (Universidade de Macau, Instituto Politécnico de Macau e Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau), Guangzhou, Pequim, Xangai, Harbin, Tianjin e Xi’an.

O livro integra o projecto mais abrangente “Referencial de Português para Falantes de Língua Materna Chinesa”, apoiado pela Universidade de Macau, e foi concretizado sob a coordenação Maria José Grosso, tendo como co-investigadores, ao longo do projecto, Ana Paula Cleto e Zhang Jing e, por período limitado de tempo, Ricardo Moutinho. Teve também o apoio de alunos e de assistentes de pesquisa (Sun Ye, Wang Cheng Xu, Zhang Mengyao, Fong Lai I, Liu Songyue, Inês Branco e Sara Santos).

De acordo com um comunicado da delegação de Macau da Fundação Oriente – também envolvida no trabalho –, “Referencial de Português para Falantes de Língua Materna Chinesa” será lançado brevemente.