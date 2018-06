‘Leão’ desafia vice-liderança do Chao Pak Kei

Sporting de Macau e Chao Pak Kei defrontam-se amanhã naquele que é o jogo grande da jornada e que poderá ser decisivo para apurar o vice-campeão da Liga de Elite, posição que garante o ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Taça AFC do próximo ano.

Pedro André Santos

Com o título entregue ao Benfica de Macau e com duas jornadas por disputar na Liga de Elite permanecem duas incertezas: quem irá acompanhar a equipa da Alfândega na descida de divisão e, mais importante, quem irá conseguir o segundo lugar da tabela, que tem a aliciante extra de poder vir a garantir a presença na fase de grupos da Taça AFC.

O Chao Pak Kei está em melhor posição, mas o Sporting de Macau está apenas a dois pontos, sendo que uma vitória dos ‘leões’ frente ao actual vice-líder irá manter indefinição até ao final do campeonato. Um triunfo do Chao Pak Kei arruma deste logo a questão, mas qualquer outro resultado deixará tudo em aberto, até porque ambos os conjuntos não terão a vida facilitada na última jornada. Os verde-e-brancos irão medir forças com o já campeão Benfica, enquanto que a equipa de Diego Patriota e companhia terá que defrontar o tradicionalmente difícil Ka I.

“Vamos jogar como se fosse uma final, o segundo turno foi todo assim. Faltam dois jogos para terminar e se forem a ver a melhor campanha foi a nossa. Queremos encerrar essa campanha bem, respeitando a equipa do Sporting. Trabalhámos a semana inteira e estamos focados nesta partida como se fosse a final de uma competição internacional, só a vitória para nós interessa”, disse Gilmar Tadeu em declarações ao PONTO FINAL.

O treinador do Chao Pak Kei garantiu que a sua formação estará “na máxima força”, prometendo uma equipa “bem agressiva, concentrada e com disposição para definir a partida”.

Do lado do Sporting, Nuno Capela referiu que o segundo lugar não é o objectivo da equipa, embora esteja sempre no pensamento de jogadores e equipa técnica conseguir a melhor classificação possível. “Para nós os objectivos já estão atingidos há algum tempo, é claro que é um jogo grande, queremos fazer um bom jogo e ganhar. A equipa está moralizada, tem vindo a trabalhar bem e espera fazer mais um jogo positivo e levar os três pontos”, disse ao PONTO FINAL.

À semelhança do treinador adversário, o técnico dos ‘leões’ garantiu que a equipa encontra-se na “máxima força” e “motivada” para defrontar “uma equipa poderosa” como o Chao Pak Kei. “Fez um excelente campeonato e, naturalmente, não vai querer entregar a vitória, estão no segundo lugar e vão querer mantê-lo. Se ficarmos no terceiro lugar não deixa de ser um campeonato fabuloso, para eles, se não atingirem o segundo lugar é um campeonato frustrante. Eles têm pressão e nós vamos tranquilamente desafiá-los como desafiamos todos os adversários jogo após jogo”, sublinhou Nuno Capela.

A jornada abre hoje com o duelo entre o Lai Chi e o Ka I, enquanto que amanhã, para além do confronto entre o Sporting e o Chao Pak Kei, às 20h30, haverá uma partida entre a Alfândega e o Hang Sai. A ronda termina no domingo com o Benfica a defrontar a Polícia, às 18h30, seguindo-se a partida entre o Monte Carlo e o Ching Fung.

Taça: Sorteio dita ‘dérbi’ entre Sporting e Ka I

O sorteio da primeira divisão da Taça de Macau ontem realizado ditou um jogo grande entre o Sporting de Macau e o Ka I no arranque da competição. O já campeão Benfica terá a vida facilitada, frente ao Lai Chi, enquanto o Monte Carlo vai medir forças com a Polícia. O vencedor desta partida irá jogar contra o Ching Fung, apurado automaticamente para a próxima fase. Na mesma situação está o Chao Pak Kei, que irá defrontar o vencedor do duelo entra Alfândega e Hang Sai. Relativamente à taça que engloba equipas da segunda e terceira divisão, o sorteio ditou um duelo entre formações de matriz portuguesa, com o Consulado a defrontar o Atlético. Por sua vez, a Casa de Portugal irá jogar com o O Cheng, da terceira divisão, enquanto o Papatudo irá medir forças com o vencedor do confronto entre o Tim Iec e o Man Fung Hong.