Joaquim Coelho Ramos vai ser o novo director do Instituto Português do Oriente (IPOR), noticiou ontem a Rádio Macau. De acordo com a emissora, Coelho Ramos esteve durante mais de dez anos na capital da República Checa, onde foi docente da Universidade de Praga, leitor no Instituto Camões e coordenador do Centro de Língua Portuguesa. Joaquim Coelho Ramos será o sucessor de João Laurentino Neves, que ficará no cargo até finais do próximo mês.

