Índice de preços no consumidor com crescimento anual de 2,97%

O índice de preços no consumidor (IPC) aumentou 2,97% em termos anuais, atingindo 112,44 em Maio. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o crescimento foi impulsionado, principalmente, pelo aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, das rendas de habitação, das tarifas dos parquímetros dos lugares de estacionamento público e dos preços da gasolina, bem como pelo aumento dos preços do vestuário e calçado para senhoras.

Entre as várias secções de bens e serviços, os índices de preços das secções do vestuário e calçado, dos transportes e da saúde ascenderam 6,68%, 6,07% e 4,90%, respectivamente, face a Maio de 2017. Porém, o índice de preços da secção das comunicações desceu significativamente para 7,80%.

Em Maio, o IPC Geral – que permite conhecer a influência da variação de preços na generalidade das famílias de Macau –, cresceu 0,37%, em termos mensais. Já os índices de preços das secções do vestuário e calçado, da saúde e dos transportes subiram 2,59%, 1,34% e 0,61%, respectivamente, “quer devido ao lançamento do vestuário e calçado de Verão para senhoras, quer devido à subida dos preços dos serviços de internamento hospitalar e de consultas externas, bem como dos preços da gasolina”, revela a DSEC.

Quanto ao índice de preços da secção dos produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, ascendeu 0,26% em termos mensais, “graças essencialmente ao aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, do peixe e dos produtos do mar frescos”. No entanto, a diminuição dos preços dos produtos hortícolas e da carne de porco fresca contrabalançou parte do crescimento.

Nos cinco primeiros meses deste ano, o IPC Geral médio cresceu 2,67%, em relação ao mesmo período do ano transacto.