Fosun quer expandir negócios nos mercados de língua portuguesa

O responsável da Fosun em Portugal e vice-presidente do grupo, Li Haifeng, disse ontem que o conglomerado chinês quer expandir os seus negócios em Portugal e nos mercados de língua portuguesa.

Em declarações à Lusa, à margem de um encontro de empresários em Lisboa, Li Haifeng assinalou que o grupo chinês encontrou “um ambiente de investimento muito favorável em Portugal” e que mantém a intenção de “encontrar parceiros para expandir os negócios” no país, em várias áreas.

Actualmente, os interesses da Fosun em Portugal repartem-se entre os sectores da saúde e financeiro. O grupo é dono da seguradora Fidelidade, da Luz Saúde e detém 27% do BCP, o maior banco privado português.

Li Haifeng adiantou ainda que a intenção da Fosun é também poder usar Portugal como plataforma para aceder a outros mercados de língua portuguesa, tendo em conta a ligação entre Portugal e estes países. O representante da Fosun deu como exemplo o BCP que quer reforçar a presença no mercado chinês e assinou ontem um protocolo com o Bank of China Macau neste sentido.

A Fosun é uma das 70 empresas chinesas integradas na comitiva que participa no Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que decorreu ontem em Lisboa.

Este grupo internacional tem uma estrutura de ‘partners’ globais em todo o mundo, que inclui, entre os seus membros, o presidente da Fidelidade, Jorge Magalhães Correia.