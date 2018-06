China pede que EUA sejam racionais em questão comercial

A China instou os Estados Unidos a serem mais racionais em relação à actual questão comercial e que parem de prejudicar os interesses de outros e de si mesmos.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, fez as declarações numa entrevista colectiva em resposta a uma pergunta sobre o recente discurso do Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Segundo reportagens, Pompeo culpou a política económica e comercial da China pela questão comercial no seu discurso na segunda-feira, dizendo que os Estados Unidos responderão para “proteger a propriedade norte-americana”.

“O porta-voz do Ministério do Comércio já declarou a posição solene da China na economia e no comércio”, disse Geng, destacando que os EUA confundiram o que é certo e errado, e o objectivo da acusação é disfarçar sua política de unilateralismo e proteccionismo.