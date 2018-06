Chapas sínicas dão mote a exposição e palestra no próximo mês

Uma exposição e uma palestra dedicadas à importância documental das “chapas sínicas” integram o programa da edição inaugural do “Encontro em Macau – Festival de Artes e Cultura entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. No Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, inaugura a 6 de Julho, pelas 17h, a mostra “Chapas Sínicas – Histórias de Macau na Torre do Tombo” e às 15h do dia 8 docentes e investigadores vão falar sobre a importância, preservação e digitalização dos registos.

A exposição, resultado de um trabalho em conjunto entre o Arquivo de Macau e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, terá duas fases: a primeira, de 7 de Julho a 7 de Agosto, no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau; e a segunda, de 21 de Agosto a 7 de Dezembro, que decorrerá no Arquivo de Macau.

Apresenta-se uma selecção de mais de 100 documentos “para partilhar histórias que, embora tenham ocorrido em Macau, são de relevância histórica para a China, Portugal e até para a história mundial”, explica o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

A colecção de “Registos Oficiais de Macau Durante a Dinastia Qing (1693-1886)”, candidatura conjunta do Arquivo de Macau e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, foi inscrita pela UNESCO no Registo da Memória do Mundo, em Outubro do ano passado. “Os registos reflectem as condições da sociedade, a vida das pessoas, o desenvolvimento urbano e o comércio, etc. de Macau durante a dinastia Qing. Além disso, representam o papel de Macau para o mundo”, refere o IC.

A palestra, que também terá lugar no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, conta com a participação de Zhang Wenqin, professor de História de Relações Sino-Estrangeiras na Universidade Sun Yat-sen; de Jin Guoping, investigador do Instituto de Estudo de Macau da Universidade de Jinan; e de Silvestre de Almeida Lacerda, director-geral da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal.

A palestra será realizada em mandarim e português com interpretação simultânea em cantonês, mandarim e português.