Cabem Strauss, Wang Xilin e Arvo Volmer, no programa da próxima temporada da Orquestra de Macau

A Orquestra de Macau apresentou esta semana o programa da próxima temporada de concertos e actividades. No ano em que se assinala o seu 35º aniversário, a orquestra local aposta na colaboração com músicos e orquestras estrangeiros, e em atrair o público mais jovem para sessões educativas e eventos musicais.

Da música contemporânea chinesa às composições de Richard Strauss que se tornaram referência para repertórios orquestrais e operáticos por todo o mundo, passando pela aposta na educação musical junto dos mais jovens, ganha forma o programa da próxima temporada de concertos 2018-2019 da Orquestra de Macau, criado a partir do tema “Música de Gala 35: A Música Enche a Cidade”. Com arranque marcado para o mês de Setembro, há espaço para celebrar não só o 70º aniversário da morte do compositor alemão, mas também os 35 anos de existência da orquestra da cidade com uma obra encomendada ao compositor chinês Wang Xilin.

Entre o leque variado de concertos previstos para esta temporada, contam-se o concerto de abertura “Sergei Rachmaninoff por Barry Douglas”, no âmbito do qual Barry Douglas, vencedor do Concurso Internacional de Piano Tchaikovsky, subirá ao palco com a Orquestra de Macau para apresentar um concerto de música russa. À orquestra local vai juntar-se também a violinista chinesa Tianwa Yang, que na sua estreia em Macau será parte do concerto “Sinfonia Espanhola”, uma das apresentações que pretende homenagear a música do compositor alemão Richard Strauss.

Sobre “charme único” fala o Instituto Cultural referindo-se a Strauss, cujas composições vão acompanhar a Orquestra de Macau em vários concertos ao longo da próxima temporada de espectáculos. Serão apresentados “Don Juan” e “Tod und Verklärung”, dois poemas sinfónicos clássicos, e a monumental “Uma Sinfonia Alpina”, com a colaboração da Orquestra Sinfónica de Shenzhen.

Não se fica por Shenzhen, o âmbito das colaborações. É em conjunto com a Orquestra Filarmónica de Xangai que a Orquestra de Macau vai para apresentar a “Sinfonia N.º 8 em Dó menor”, a grande obra-prima do austríaco Anton Bruckner, que gravou o seu nome na história da música pela linguagem harmónica que caracteriza as suas composições.

A passagem para o ano 2019 também é assinalada pela Orquestra de Macau com o concerto de Ano Novo “Estrelas em Viena”. Participa a cantora He Hui, conceituada soprano chinesa nomeada para o prémio “You Bring Charm to the World Award”, com a direcção do maestro estónio Arvo Volmer.

O programa da próxima temporada conta ainda com a participação do jovem maestro de Macau Lio Kuokman e a pianista Chen Sa, que apresentarão o “Concerto do Dia dos Namorados – Piano com Amor”; o fagotista italiano de renome internacional Sergio Azzolini estreia-se em Macau; e a actuação da violinista Kyung Wha Chung, que apresentará o intemporal Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior, de Ludwin van Beethoven.

Espera-se ainda um concerto multimédia “National Geographic: Sinfonia do Nosso Mundo”, “de grande escala, pleno de criatividade, no qual foi seleccionada uma série de grandes obras clássicas alemãs e austríacas”, escreve o IC em comunicado.

O foco nos mais jovens

Em linha com o tema “Música de Gala 35: A Música Enche a Cidade”, a Orquestra de Macau lança o “Programa Audiência Jovem”, que irá abranger uma série de actividades educativas e eventos musicais extra destinados aos mais jovens, “a fim de cultivar a apreciação artística junto dos jovens e de alargar os seus horizontes culturais e artísticos”. O programa é aberto a todos os estudantes a tempo inteiro até aos 25 anos de idade, com adesão gratuita. Por sua vez, os “Amigos Jovens da OM” não só poderão usufruir de descontos de 55% na compra de bilhetes, como também participar em programas diversificados de música, incluindo “Jovem Jornalista da OM”, “Conheça os Artistas” e “Conversas Pré-Espectáculo”, para obter pontos para ganhar prémios.

Os bilhetes para a próxima temporada de concertos começam a ser vendidos a partir das 10 horas do dia 1 de Julho na Bilheteira Online de Macau, sendo anunciadas posteriormente as datas da venda de bilhetes para os espectáculos do Festival de Música Internacional de Macau e do Festival de Artes de Macau.