Agnes Lam insta Governo a implementar imposto sobre sacos de plástico ainda este ano

É uma medida “simples” mas está a demorar demasiado tempo a ser implementada, considera Agnes Lam sobre a introdução de taxas sobre sacos de plástico. A deputada sugere a definição de padrões de composição dos sacos e palhinhas de plástico mais amigos do ambiente e a aposta da criação de financiamento para investigação de materiais alternativos ao plástico.

Agnes Lam criticou o Governo pela forma “lenta” como tem trabalhado a implementação da medida de taxação de sacos de plástico, uma medida “simples” e que já foi implementada em regiões vizinhas, considerou. A deputada quer medidas efectivas implementadas ainda este ano, como a cobrança de dinheiro por sacos de plástico para diminuir o seu uso e a melhoria do sistema de reciclagem para reforçar a sua eficácia – ambas incluídas no Planeamento de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau (2017-2026), apresentado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

Numa interpelação escrita enviada ao Governo, Agnes Lam afirma que Macau é uma cidade turística com mais de 30 milhões de visitantes anualmente. “A quantidade de lixo é bastante alarmante. (…) O abuso de plástico não pode ser ignorado”, escreve. De acordo com o plano para os anos 2017-2026, 21% de todos os resíduos sólidos são de plástico, uma percentagem apenas inferior a resíduos orgânicos e papel. Agnes Lam dá os exemplos da China continental, que começou a cobrar imposto sobre os sacos de plástico em 2008, que agora está implementado em todo o país, e de Hong Kong, que implementou integralmente o mesmo imposto em 2015.

“Embora o Governo de Macau tenha afirmado que também está a considerar a introdução do imposto sobre sacos de plástico, não houve mais informações, e o progresso da legislação é muito lento. Em comparação com outros tipos de instalações amigas do ambiente que exigem tempo, o imposto do saco de plástico é relativamente fácil e rápido de pôr em vigor. Se a implementação de uma medida tão simples é tão lenta, como é que as pessoas podem esperar outras que consumam mais tempo?”, questiona a deputada.

O exemplo de Taiwan

Para a deputada, iniciativas da DSPA como a “redução de resíduos da fonte” e “Reduzir o uso de sacos de plástico poderá dar prémios 2018” para consciencializar a população “são muito limitadas e muitos menos efectivas do que as medidas introduzidas nos últimos anos nas regiões vizinhas”. Em Taiwan, atira Agnes Lam, foram introduzidas restrições ao uso de palhinhas de plástico. “Como não é possível eliminar o uso de plástico no curto prazo, será que o Governo considera definir padrões de composição dos sacos de plástico e das palhinhas de plástico, como a biodegradabilidade e menos poluente, de modo a reduzir a poluição dos plásticos no meio ambiente?”, interroga, frisando a necessidade de incentivar o mercado a reduzir o uso de sacos de plástico através de controlo no local e de multas.

Agnes Lam lança ainda uma sugestão: apostar na inovação tecnológica como meio importante para resolução de problemas. A deputada argumenta que a criação de alguns projectos de financiamento de investigação para encorajar os investigadores nacionais e estrangeiros a virem para Macau e criar em institutos para desenvolver materiais alternativos mais amigos do ambiente pode “não só fortalecer as capacidades de investigação científica de Macau, mas também trazer mais possibilidades de protecção ambiental”.