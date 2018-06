Vitória sofrida em jogo de nervos

A selecção portuguesa derrotou ontem Marrocos, por 1-0, na segunda partida da fase de grupos do Mundial, colocando-se em boa posição para garantir a qualificação para a próxima fase. No Café Oriente, no IPOR, reuniram-se algumas dezenas de adeptos para assistir a uma partida marcada por momentos de grande ansiedade e nervosismo que só terminaram após o apito final do árbitro.

Texto: Pedro André Santos

Fotografia: Eduardo Martins

Um golo madrugador de Cristiano Ronaldo foi o suficiente para que Portugal conquistasse, não só os três pontos, mas também o primeiro lugar do Grupo B do Mundial, ficando à espera do desfecho entre a Espanha e o Irão. Porém, a vitória ante a selecção de Marrocos, que estava obrigada a pontuar para não ser eliminada, acabou por ser bem mais complicada do que o inicialmente previsto.

“Marcámos muito cedo e talvez isso tenha jogado contra nós. Acho que os portugueses estão cansados de vitórias morais, foi um Europeu sofrido em que não jogámos bem, mas soubemos ser conscientes e acabámos por ser campeões europeus. Tenho fé que, olhando para os jogos de uma forma racional e pragmática, vamos conseguir chegar lá. É evidente que hoje fomos a equipa que teve sorte entre as duas”, disse Vítor Sereno ao PONTO FINAL, no final da partida. “Marrocos tem uma grande equipa e hoje [ontem] provou-o, o resultado contra o Irão foi profundamente injusto. Contra nós, enfim, foi o que se viu… Talvez o resultado mais justo até fosse o empate, mas o que é facto é que daqui a 20 anos ninguém se vai lembrar da exibição”, acrescentou o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong.

Um outro adepto ouvido por este jornal descreveu o jogo como “muito fraquinho”, deixando ainda alguns reparos ao seleccionador luso. “O Fernando Santos faz lembrar um pouco o Jorge Jesus, utiliza sempre os mesmos jogadores, é a equipa dele e pronto. Vê-se que há jogadores que estão exaustos, como o Cedric ou o Raphael Guerreiro, e jogadores que não entraram bem na partida, como o Adrien ou o Gelson Martins. O William Carvalho parece que está a jogar em câmara lenta… Ainda bem que o Cristiano Ronaldo conseguiu resolver a partida logo ao princípio”, disse João Mexia.

Apesar de satisfeito pela conquista dos três pontos, João Mexia mostrou-se algo preocupado relativamente ao resto da competição. “Não sei o que vai ser daqui para a frente, se contra Marrocos é assim… Acho que estamos em óptima posição para passar o grupo, mas não podemos ter só aspirações de passar o grupo para os oitavos-de-final”, sublinhou.

Depois de já ter acompanhado a partida frente aos espanhóis, Marina regressou ao Café Oriente, no IPOR, para acompanhar o duelo com Marrocos, que acabou por ser bem mais difícil do que inicialmente esperado. “Foi óptimo termos ganho, como é lógico, mas não sei se não nos vamos arrepender de ter jogado tão pouco, porque no final, se estivermos empatados e contar o ‘goal average’ [diferença de golos], este 1-0 pode não servir de nada”, alertou, em declarações ao PONTO FINAL.

Tal como João Mexia, também Marina afirmou estar pouco convencida com as prestações conseguidas por Portugal nas duas primeiras jornadas do grupo. “Em termos de resultados estamos bem. Empatámos com a Espanha e ganhámos a Marrocos, era o que se esperava, não é? Agora o problema é que isso não é associado a boas prestações, e em relação a Marrocos era importante termos ganho por muitos”, sublinhou.

Nervos à flor da pele

A partida entre Portugal e Marrocos começou com a “A Portuguesa”, cantada em uníssono não só no relvado, pelos jogadores, equipa técnica e adeptos portugueses presentes nas bancadas, mas também pelas dezenas de apoiantes que ontem marcaram presença no Café Oriente do IPOR para assistir a mais uma partida da selecção portuguesa.

Pausa nos croquetes, pães com chouriço e caldo verde para cantar, de forma sentida, o Hino de Portugal, um momento no qual vários jovens chineses fizeram questão de participar. A letra não estava na ponta da língua, é certo, mas muitos deles fizeram questão de empunhar os telemóveis para filmar o momento.

Não foi preciso esperar muito para a primeira explosão de alegria. O relógio de jogo apontava para a marca dos quatro minutos e Cristiano Ronaldo (quem mais?) antecipa-se à defesa contrária e cabeceia para o fundo das redes adversárias. Estava feito o primeiro golo e também os primeiros festejos, que apenas se voltariam a repetir ao longo da partida com uma grande defesa do guarda-redes português Rui Patrício e com o apito final do árbitro.

Pelo meio, foram vários os momentos que arrancaram reacções no público. À passagem da meia-hora, livre em zona bastante perigosa a favorecer Portugal, a castigar uma falta sobre Cristiano Ronaldo, que o próprio se encarregou de marcar. “Dali não marca. Não há duas iguais”, disse um adepto, em alusão ao lance que viria a dar o empate frente à Espanha. O árbitro apitou e o capitão da selecção portuguesa rematou forte, mas contra a barreira. “Era um metro atrás…”, voltou a dizer o mesmo adepto.

O jogo caminhava para o intervalo e uma adepta suspirava: “O 1-0 não basta!”. Ainda antes de o árbitro mandar toda a gente para os balneários, houve tempo para uma grande oportunidade que, no entanto, foi desperdiçada por Gonçalo Guedes. “No Valência faz melhor…” , disse outro adepto, referindo-se ao clube espanhol onde alinhou na temporada passada o avançado português.

Marrocos provoca crises de ansiedade

Em caso de derrota, a selecção de Marrocos ficaria matematicamente eliminada do Mundial, levando a equipa a regressar do intervalo com uma atitude bastante mais ofensiva. Nos primeiros 15 minutos, principalmente, foram vários os cruzamentos dos jogadores marroquinos para a área de acção do guarda-redes português, levando vários adeptos a gritar “Tira!”, para a que a defesa lusa “limpasse” os lances ofensivos adversários.

Vários dos presentes pediam a entrada de Ricardo Quaresma em campo, mas Fernando Santos optou por fazer estrear na competição Gelson Martins. “Não tem equipa, está no desemprego…”, disse um adepto português, em alusão à rescisão de contrato do jovem extremo com o Sporting.

À medida que o jogo caminhava para o final sucediam-se os momentos de calafrio na defesa portuguesa, o que teve o condão de elevar os níveis de ansiedade também fora das quatro linhas. “Não estamos a jogar nada…”, disse um adepto. “Pelo menos mais um golo, deixem-se lá de tretas”, disse uma outra adepta, pouco depois.

O árbitro deu mais cinco minutos de compensação e não havia descanso no Café Oriente, que ansiava pelo final do jogo. E depois de muitas unhas roídas e mãos levadas à cabeça, a partida terminou mesmo, levantando aplausos e até alguns brindes entre os presentes. A exibição de não foi de encher o olho, é certo, mas Portugal alcançou a sua primeira vitória na competição, liderando, pelo menos por umas horas, o Grupo B do Mundial.