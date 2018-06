Pólo cultural vai nascer na antiga leprosaria de Ká-Hó

A Vila de Nossa Senhora de Ká Hó, onde está localizada a antiga leprosaria, vai ser transformada num espaço de formação artística destinada a jovens, anunciou ontem Alexis Tam, durante uma visita a vários equipamentos sociais em Coloane. O restauro das cinco casas que constituíam a Leprosaria de Ká Hó foi concluído em Abril, tendo o Governo investido seis milhões e 700 mil patacas neste projecto. O passo seguinte será a reconstrução da antiga Igreja da Nossa Senhora das Dores, posteriormente transformada em centro de actividades, para a qual será lançado um concurso público “muito em breve”.

“Vai ser uma área para a educação da arte para jovens e também pode ser um local para fazer exposições de artistas locais jovens. Podemos promover esta área como uma área turística, porque muitos turistas não conhecem esta área”, afirmou Alexis Tam, em declarações aos jornalistas. Segundo explicou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, a ideia é transformar a Vila de Nossa Senhora de Ká Hó num novo ponto de atracção turística e num pólo dinamizador para os jovens artistas de Macau.

Concluído o restauro das cinco casas, a próxima etapa será proceder à reconstrução da antiga Igreja da Nossa Senhora das Dores, que foi transformada em centro de actividades após a construção da nova igreja. Actualmente, o edifício encontra-se em ruínas, mas Alexis Tam espera que, no espaço de um ano, o centro de actividades possa estar operacional como casa de exposições. Com esse objectivo será lançado “muito em breve” um concurso público. Para este projecto, o Governo não tem ainda um orçamento porque, segundo explicou Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural (IC), terá que ser ainda realizado um plano para determinar o valor.

Leong Wai Man disse também que foi criado um grupo inter-departamental com a Direcção dos Serviços de Turismo e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, para resolver a questão dos transportes até à Vila de Nossa Senhora de Ká Hó. C.V.N.