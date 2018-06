Plano do Centro Histórico concluído “de certeza” até Setembro

Alexis Tam garantiu ontem que o Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau estará concluído até Setembro. “De certeza absoluta antes do próximo Setembro o trabalho estará feito”, declarou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, à margem da visita a vários equipamentos sociais de Coloane. A RAEM tem até 1 de Dezembro deste ano para apresentar este plano à UNESCO, após o Comité do Património Mundial do organismo ter exigido a apresentação do documento primeiro até Fevereiro de 2015. Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural, reiterou ontem que o relatório da consulta pública referente ao Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau será conhecido “até ao fim deste mês”. A mesma data havia sido já avançada no dia anterior pela presidente do IC, Mok Ian Ian. C.V.N.

