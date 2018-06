Obra “Música Católica em Macau no Século XX” lançada em Portugal

A versão portuguesa do livro “Música Católica em Macau no Século XX: Os Compositores e as Suas Obras Vocais num Contexto Histórico Único”, da autoria de Dai Ding Cheng, docente do Instituto Politécnico de Macau, foi lançada no Centro Científico e Cultural de Macau, em Lisboa. O projecto integra-se no âmbito das “Bolsas de Investigação Académica” do Instituto Cultural (IC), tendo a versão chinesa sido lançada em 2013 e complementada, em 2015, pelo lançamento de uma versão revista e da versão em inglês.

A versão agora lançada “não só dá a conhecer aos leitores de língua portuguesa as publicações do IC como também apresenta a académicos de língua portuguesa o contexto tradicional e histórico da fase inicial da música católica em Macau e ainda diversos aspectos da expansão da música católica em Macau no século XX, um fenómeno raro em território chinês”, explica o IC em comunicado. A obra foi publicada pela Edições Colibri e é resultado de uma cooperação entre o IC e o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro – o oitavo instituto estabelecido pela China no exterior e o terceiro Instituto Confúcio instituído em Portugal.