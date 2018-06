Lionel Leong assina novo acordo com Portugal para evitar dupla tributação

O secretário para a Economia e Finanças vai assinar o novo acordo para evitar dupla tributação com o Governo de Portugal, que o Executivo local entende servir para “ajudar a construção da plataforma de serviços financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”. A informação foi ontem divulgada num comunicado do Executivo e publicada em Boletim Oficial, que detalha que foram delegados em Lionel Leong os poderes necessários para celebrar o protocolo que altera a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento com o Governo da República Portuguesa.

Tendo em consideração o Regime tributário em caso de dupla tributação regional ou internacional, a assinatura do acordo permite “quando, por efeito da aplicação das leis fiscais de diferente jurisdição, surjam situações de dupla tributação sobre o mesmo contribuinte”, podem ser adoptadas “as medidas necessárias à respectiva regularização tributária e celebrar acordos de âmbito regional ou internacional destinados a evitar a dupla tributação”. O secretário está em visita oficial em Portugal, durante a qual vai assinar um total de 25 acordos de cooperação.