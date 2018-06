Lar de Idosos de Ká-Hó abre portas em Agosto

O Hospital de Convalescença de Ká-Hó não deverá ser inaugurado antes do final deste ano, revelou ontem o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, durante uma visita a vários equipamentos sociais em Coloane. Já o Lar de Idosos de Ká-Hó, localizado no hospital, tem inauguração marcada para o próximo mês de Agosto.

Catarina Vila Nova

O Lar de Idosos de Ká-Hó vai abrir portas no próximo mês de Agosto, revelou ontem Alexis Tam durante uma visita a vários equipamentos sociais em Coloane. O lar terá capacidade para receber 211 utentes e está localizado no edifício do Hospital de Convalescença de Ká-Hó, que não deverá ser inaugurado antes do final deste ano. Segundo explicou o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, faltam apenas as obras de ligação de esgotos, cuja responsabilidade recai sobre as Obras Públicas, para que o hospital possa entrar em funcionamento.

“As obras do hospital de convalescença já estão concluídas. Os serviços das Obras Públicas já estão a acelerar os trabalhos dos esgotos e ainda precisa de alguns meses para concluir as obras [de ligação] dos esgotos”, explicou Alexis Tam, em declarações aos jornalistas. Após a conclusão deste trabalho, o hospital poderá entrar em funcionamento, algo que, segundo as previsões de Alexis Tam, poderá acontecer “no final deste ano ou no início do próximo ano”.

As obras do Hospital de Convalescença de Ká-Hó foram iniciadas em Julho de 2015 e terminadas no passado dia 14 de Maio. Para este projecto, que inclui também o Lar de Idosos de Ká-Hó, o Governo investiu cerca de 260 milhões de patacas. As instalações incluem também enfermarias de cuidados paliativos e áreas de reabilitação, com um total de 160 camas. Em comparação com o actual Centro de Recuperação da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) da Taipa, há um aumento para o triplo da área. Quanto ao lar de idosos, que será gerido pela FAOM, terá capacidade para receber até 211 utentes, sendo que 82 pessoas vão ser admitidas já em Agosto.

Com a entrada em funcionamento de novos equipamentos de saúde, Alexis Tam garantiu que os Serviços de Saúde têm “recursos humanos suficientes”. “Temos mais de 4300 trabalhadores nos Serviços de Saúde, cerca de 588 médicos e mais de 1500 enfermeiros”, afirmou o governante. O secretário revelou ainda estar prevista a contratação de mais 400 trabalhadores este ano e que mais de 20 médicos portugueses mostraram interesse em vir trabalhar para Macau. “Penso que no Verão ou depois do Verão muitas pessoas estão disponíveis para vir trabalhar nos Serviços de Saúde”, declarou.