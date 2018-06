Governo de Taiwan analisa conflito comercial entre Washington e Pequim

A Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, convocou ontem uma reunião governamental especial para analisar os efeitos na segurança da ilha no conflito comercial entre Estados Unidos e China, anunciou o porta-voz presidencial, Wong Chung.

O encontro contou com a presença do primeiro-ministro Lai Ching-Te, o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional da ilha, David Lee, entre outros responsáveis de vários organismos que vão analisar a questão para decidir eventuais medidas.

Até ao momento, o conflito comercial entre Washington e Pequim tem “um impacto económico limitado” em Taiwan e os seus empresários na China, afirmou Wong. Mas se o conflito se agravar “vai desencadear maior proteccionismo e alta volatilidade nos mercados financeiros e no comércio”, acrescentou.

É também importante prestar atenção às “mudanças estruturais que pode causar” como, por exemplo, em relação à participação de Taiwan “na cadeia de abastecimento da região” e nas “relações trilaterais entre a China, os Estados Unidos e a ilha”, disse o porta-voz.

O Ministério da Economia da ilha tinha já assinalado que as empresas de Taiwan com fábricas na China e exportações para os Estados Unidos vão ser as mais afectadas por este conflito comercial, especialmente na produção de maquinaria, equipamentos electrónicos, peças automóveis e instrumentos ópticos.

Taiwan é um dos mais importantes investidores na China e os empresários da ilha estabeleceram no continente dezenas de milhares de empresas voltadas para a exportação. Em 2017, o investimento acumulado na China por empresas de Taiwan, cotadas na bolsa de Taipé, alcançou os 78 mil milhões de dólares, de acordo com o Ministério das Finanças da ilha. Alguns analistas económicos afirmam que o investimento efetuado na China por Taiwan supera 100 mil milhões de dólares.