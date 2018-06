Governo cria página no Facebook para dialogar com compradores do Pearl Horizon

“Governo atento ao caso Pearl Horizon”, é o nome da página que o Executivo criou na rede social Facebook para “alargar e diversificar os meios de diálogo com os compradores”. O Governo justifica a iniciativa com a “falta de amplitude e de precisão na transmissão das informações do Governo aos compradores das fracções autónomas em construção” através de outros meios de comunicação entre os compradores e a União Geral dos Proprietários do Pearl Horizon.

Em comunicado, o gabinete da secretária para a Administração e Justiça explica que “o Governo pretende transmitir de forma atempada e ampla as devidas informações aos compradores das fracções autónomas em construção do Pearl Horizon e aos diversos sectores sociais através da referida página temática”.

Com a iniciativa também se “espera que todos esses compradores ou seus representantes e respectivas associações possam comunicar com o Governo e apresentar-lhe as suas opiniões, sugestões e pedidos de informação por meio dessa página”. O Executivo garante, no entanto, que outros canais de diálogo vão ser mantidos. Ontem, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, e representantes do Governo reuniram com representantes da União Geral dos Proprietários do Pearl Horizon.