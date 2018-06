Governo assina 25 acordos de cooperação em Portugal

O reforço da cooperação económico-comercial, turística, cultural e educação pautou a reunião entre o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), Edmund Ho, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos da Silva, que decorreu no âmbito do 15º aniversário do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), em Lisboa.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social, durante esta visita a Portugal, serão assinados 25 acordos de cooperação, entre os quais a assinatura entre Macau e Portugal do novo acordo para evitar a dupla tributação, “que vai ajudar a construção da plataforma de serviços financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Na ocasião, foi Edmund Ho que mencionou que o Governo de Macau e Lionel Leong “estão empenhados na construção da ‘Plataforma de Serviços Financeiros para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa’ e do ‘Centro de Liquidação em Renminbi para os Países Lusófonos’, esperando-se que a plataforma financeira de Macau cresça e fortaleça”.

Também o planeamento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau esteve em discussão, com o antigo Chefe do Executivo a mencionar que, ainda que na fase inicial este venha a ser um projecto-piloto, haverá “a adopção de medidas e políticas de bonificação que contribuirão para a entrada de produtos dos países de língua portuguesa no mercado da Grande Baía”.

Já Augusto Santos Silva, para além de sublinhar que “o investimento das empresas chinesas em Portugal é bem-sucedido e está a caminhar em bom sentido”, frisou que “a China é também um destino de exportações portuguesas”. O responsável disse esperar que, “no futuro, mais produtos portugueses, nomeadamente carnes, possam entrar nesse grande mercado que é a China”.