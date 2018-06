Ella Lei insta Governo a criar mecanismo de controlo do custo das obras públicas

Ella Lei pediu ao Governo para criar um mecanismo para supervisionar os custos e as despesas dos projectos de obras públicas, de forma a garantir que se mantêm dentro de uma “margem razoável”. De acordo com a deputada, o contínuo aumento do preço das obras públicas não se deve apenas ao aumento do preço dos materiais e dos recursos humanos, mas também à “inexistência de um mecanismo apropriado”.

“Actualmente, não há controlo de custos para obras públicas no planeamento ou até mesmo para as fases de consulta pública, e o público não tem como saber se o desenho ou o material do projecto será extravagante e um desperdício. O orçamento preliminar só é divulgado quando o oferta é concedida, e mesmo que o custo altíssimo leve à indignação o público, já é tarde demais para parar. O mecanismo actual exige uma revisão completa”, escreve Ella Lei numa interpelação endereçada ao Governo.

De acordo com a deputada, Hong Kong criou um gabinete de gestão de custo de projectos em 2016 com o objectivo de baixar o gastos com a construção de infra-estruturas e Macau deve seguir o exemplo. Ella Lei pergunta: “O Governo vai melhorar a prática actual de ter um orçamento preliminar para o projecto de obras públicas apenas quando o concurso público é concedido e estimar o custo na fase de planeamento e design para que a sociedade possa conhecer a relação custo-eficácia do projecto e fazer o exercício de análise?”.

A deputada aponta ainda que o aumento dos custos dos projectos de obras públicas no território e dos “projectos de vaidade” é questionado pela sociedade. “Macau precisa de um mecanismo adequado de controlo de custos. Os departamentos de obras públicas devem tomar a iniciativa de se referir à experiência no exterior e às melhores práticas da indústria da construção, e rever e optimizar a legislação pertinente e o sistema de gestão em Macau, para uma melhor supervisão dos custos, progresso e qualidade das obras”.