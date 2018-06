Cartas de condução: Medidas coercivas e cooperação com DSAL reforçadas para travar trabalho ilegal

O Corpo de Polícia de Segurança Pública e a Direcção dos Serviços Laborais vão reforçar a cooperação depois da entrada em vigor do reconhecimento mútuo de cartas de condução. A revisão e ajustamento da medida e a distribuição de panfletos informativos também fazem parte dos planos futuros da Direcção para os Serviços de Tráfego.

O Governo garantiu que vai rever atempadamente e ajustar a medida de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e a China continental e distribuir panfletos informativos sobre como conduzir na RAEM. A Direcção para os Assuntos de Tráfego (DSAT) respondia assim a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, que alertou para a segurança e pressão do trânsito rodoviário e “para o problema dos motoristas ilegais e não devidamente autorizados” que poderão vir a circular em Macau.

A DSAT afirma que “o reconhecimento mútuo de cartas de condução não significa que os condutores do Interior da China podem trabalhar em Macau”, depois de questionada por Leong Sun Iok se, com esta medida, “os trabalhadores não-residentes conseguirão mais facilmente obter a qualidade de condutores em Macau”. “De que medidas fiscalizadoras e sancionatórias dispõe o Governo?”, perguntava também o deputado em Abril. “O Corpo de Polícia de Segurança Pública [CPSP] afirma que sempre se esforçou para travar o trabalho ilegal e vai reforçar as medidas coercivas e a cooperação com a Direcção dos Serviços Laborais depois de o reconhecimento mútuo de cartas de condução entrar em vigor”.

No documento assinado por Lam Hin San, director da DSAT, é ainda referido que vão ser distribuídos panfletos informativos destinados aos condutores não-locais, ao mesmo tempo que vão ser disponibilizados digitalmente – para visualizar e descarregar – na página oficial do organismo. Os panfletos físicos vão ser espalhados por locais como o departamento de tráfego do CPSP, todos os portos de entrada em Macau, empresas de aluguer de veículos e áreas de recepção da DSAT.

A informação é divulgada depois de Leong Sun Iok frisar que tendo em consideração a experiência de Hong Kong, onde “a todos a quem é emitida a carta de condução com dispensa dos respectivos exames é atribuído o ‘Código para utilizadores de estrada’, onde constam, explicitamente, informações, instruções e regras aplicáveis a qualquer tipo de utilizadores de estrada, assim como aplicáveis a qualquer tipo de estrada e estado de trânsito”.

O deputado apontou ainda que a pressão do trânsito rodoviário é cada vez maior em Macau e que alguns residentes estão preocupados com a possibilidade de que esta decisão do Governo possa “sobrecarregar ainda mais” as estradas da cidade. “Para atenuar os impactos sobre o trânsito e a população, de que medidas, de longo prazo, dispõe o Governo para optimizar as instalações rodoviárias complementares e aumentar o número de lugares de estacionamento?”.

Para além de garantir que vai acompanhar de perto o impacto da medida, a DSAT indica ainda – como havia já sido noticiado – que planeia, este ano, construir seis parques de estacionamento públicos oferecendo quase 8000 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e cerca de 4000 lugares de estacionamento para motociclos.

Desde que o Executivo anunciou a nova medida, as opiniões têm divergidos entre cidadãos, deputados à Assembleia Legislativa e responsáveis e trabalhadores do sector dos transportes. Os pró-democratas Ng Kuok Cheong e Au Kam San chegaram mesmo a manifestar-se publicamente, reunindo mais de 4.800 assinaturas contra o reconhecimento mútuo das cartas de condução. A par de Ng Kuok Cheong e Au Kam San, também Sulu Sou, deputado com mandato suspenso e vice-presidente da Associação Novo Macau, pediu uma consulta pública sobre a questão.

Já o Chefe do Executivo, depois de acusado por Au Kam San, negou, durante uma sessão na AL, ter cedido a pressões políticas para a implementação da medida. Por outro lado, o secretário para as Obras Públicas e Transportes, Raimundo do Rosário, disse, na semana passada, ter “vergonha” por haver necessidade de discutir a questão em debate na AL.