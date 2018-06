Ar mais respirável em 2017, mas subiu o valor médio de Ozono e de partículas

A qualidade atmosférica do Delta do Rio das Pérolas “continuou a melhorar o ano passado”, com os valores médios anuais de Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Azoto (NO2) e Monóxido de Carbono (CO) registados em 2017 no Delta do Rio das Pérolas a descerem, respectivamente, 8%, 3% e 6% em comparação com 2016. Já o valor médio anual de densidade de partículas inaláveis e partículas finas teve uma subida de 7% em 2017. Também o valor médio anual de Ozono (O3) em 2017 aumentou, respectivamente, 21% e 16% em relação a 2006 e 2016, valores que mostram que “o combate à poluição fotoquímica da região necessita de ser aperfeiçoado”.

Os dados foram publicados ontem no relatório sobre a “Qualidade do Ar de 2017”, baseado na Rede de Monitorização da Qualidade do Ar de Guangdong-Hong Kong-Macau para a região do Delta do Rio das Pérolas. O documento indica que, “embora se tenha registado flutuação a curto prazo, destaca-se uma tendência descendente a longo prazo”.

Em comparação com 2006, o valor médio anual da densidade de NO2 desceu 26% em 2017, enquanto os valores médios anuais da densidade de SO2 e partículas inaláveis, diminuíram 77% e 34% respectivamente. Esta descida, reflecte o impacto das “medidas para reduzir as emissões implementadas por Guangdong, Hong Kong e Macau”, que conduziram a melhorias na qualidade global do ar da região do Delta do Rio das Pérolas”, destaca o relatório.

Em Macau, indica o comunicado da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), implementam-se medidas contra a poluição do ar como a publicação das normas relativas a gases de escapes emitidos por veículos novos importados e veículos em circulação, sobre a qualidade da gasolina sem chumbo e do gasóleo. A DSPA refere outras medidas, como o lançamento do plano de apoio financeiro ao abate de motociclos e ciclomotores com motor a dois tempos, o planeamento para introduzir e incentivar a utilização de veículos amigos do ambiente, bem como a consagração de diplomas relativos à definição de critérios e ao controlo da emissão das fontes fixas emissoras de poluentes atmosféricos.