Alexis Tam não recebeu relatório sobre saída de Wei Zhao

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura negou ontem ter recebido o relatório sobre a saída do antigo reitor da Universidade de Macau (UM), que incumbiu ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES). O término de funções de Wei Zhao, a 31 de Dezembro último, e a sua entrada, no dia seguinte, na Universidade Americana de Sharjah, levaram Alexis Tam a pedir ao GAES, em finais de Novembro, para averiguar se foram cometidas violações contratuais pelo antigo reitor da UM.

Ontem, o governante declarou não ter recebido este relatório e afirmou estar ainda a aguardar pela decisão do GAES. “Eu não tenho este relatório. Eu estou à espera da decisão deste serviço, o GAES tem de me dizer qual é a decisão final”, declarou Alexis Tam, à margem de uma visita a vários equipamentos sociais em Coloane.

Em declarações ao PONTO FINAL, no passado dia 10 de Maio, Sou Chio Fai, coordenador do GAES, afirmou ter enviado o relatório referente à saída de Wei Zhao a Alexis Tam em Abril. “O relatório foi entregue ao doutor Alexis Tam como meu superior. Como este relatório é da competência de outro serviço, então foi enviado para outro serviço competente. Foi enviado no segundo trimestre deste ano, em Abril”, declarou, na altura, Sou Chio Fai. C.V.N.