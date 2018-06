Albano Martins: “O Governo tem medo desta gente, eles são muito poderosos”

O presidente da Anima mostrou-se ontem confiante que o Gabinete de Ligação, com o qual espera ter uma segunda reunião em breve, dificulte a entrada de galgos na China continental, caso seja essa a intenção da Companhia Yat Yuen, após o término do prazo de concessão. Albano Martins, que esta segunda-feira remeteu um derradeiro apelo ao secretário para a Economia e Finanças, acusa o Governo de ter medo da empresa que ainda não definiu o destino dos mais de 600 galgos que permanecem no Canídromo.

Sílvia Gonçalves

Depois de uma sucessão de cartas – todas sem resposta, a última delas enviada esta segunda-feira ao secretário para a Economia e Finanças -, e da assinatura de 650 formulários de adopção que serão hoje entregues ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), o presidente da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, já só parece depositar fé e convicção na próxima reunião com o Gabinete de Ligação, que Albano Martins diz estar empenhado em impedir a importação dos animais por parte da China continental, caso seja esse o intuito do Canídromo. O activista acusa o Governo de Macau de ter “medo desta gente”, pois “eles são muito poderosos”. Martins considera mesmo que o Executivo “está a mostrar que é muito fraco em relação a este tipo de pessoas”.

A um mês de terminar o prazo para a Companhia Yat Yuen abandonar as instalações do Canídromo – facto comunicado à empresa pelo Governo em 2016 –, Albano Martins faz chegar hoje ao IACM, conforme foi avançado na edição de ontem do PONTO FINAL, 650 formulários, preenchidos e assinados pelo activista, em seu nome e daqueles que, por todo o mundo, lhe manifestaram a intenção de adoptar os galgos que ainda restam no Canídromo. Fichas onde figuram apenas um possível adoptante de Portugal e 22 de Macau. Para o presidente da associação, nesta altura só se apresentam três possibilidades: “Ou a Anima toma conta [dos animais], ou toma conta o Canídromo ou toma conta o Governo. Em qualquer dos casos vai levar um ano, e nós facilitamos este ‘network’, para ajudar a maior parte dos animais”, assinalou ontem o activista, em conferência de imprensa.

“A prioridade é Macau, depois Hong Kong. Portanto, se no máximo forem 100 [galgos], nós ficamos satisfeitos, mas nós estamos a falar de 650. Portanto, nós acreditamos que o resto tem que ser feito fora, em vez de os matarem. Se nós pudermos dar uma saída a estes animais, porque é que os vão matar?”, questionou o presidente da Anima. Albano Martins diz que são 50 as organizações internacionais que o apoiam “num apelo global de realojamento”, mas seriam duas delas a facilitar a processo de distribuição dos animais, a nível planetário, para posterior adopção. A Anima, explica, ficaria encarregue de enviar galgos para a Ásia e Austrália. À italiana Pet Levrieri caberia enviar os animais para a Europa, e, finalmente, a norte-americana GREY2K USA ficaria responsável pelo envio para os Estados Unidos. Ambas parceiras de longa data da Anima, na campanha pelo realojamento dos galgos do Canídromo.

“ELES [GABINETE DE LIGAÇÃO] ESTAVAM EM SINTONIA COM AS NOSSAS PREOCUPAÇÕES”

Depois de uma carta remetida ao Gabinete de Ligação a 6 de Junho, com o qual havia reunido em Janeiro, Albano Martins aguarda a marcação de um novo encontro, pois espera que o organismo dificulte a eventual importação destes animais por parte da China. “O que eles nos disseram [na reunião de Janeiro] é que ficaram preocupados. Receberam-nos muito bem, pediram muita documentação e nós demos a documentação. Eles estavam em sintonia com as nossas preocupações, e as nossas preocupações não são só os animais. É nosso dever enquanto Macau, parte da China, acautelar que as leis chinesas sejam respeitadas. Nós levantámos esses problemas e eles ficaram preocupados”.

Para Albano Martins, a ausência de resposta e de uma solução por parte do Executivo explica-se assim: “O Governo tem medo desta gente, eles são muito poderosos”. Uma justificação adiante reiterada. “Eu acho que estas pessoas têm muito poder e o Governo está a mostrar que é muito fraco em relação a este tipo de pessoas. Basta olhar para a decisão do Jockey Club, não tem nenhum sentido, nem económico”.

Na última carta enviada ao secretário para a Economia e Finanças, esta segunda-feira – que sucede a uma outra enviada em Maio – Albano Martins faz notar a Lionel Leong que, a um mês de terminar a concessão do Canídromo, “não é difícil perceber que [os galgos] vão ser todos enviados para o continente chinês para aí serem usados nas pistas privadas de corridas, onde o jogo ilícito, em violação das leis da própria China, tem vindo a proliferar, ou continuarão em trânsito para o Vietname, Paquistão, Indonésia, etc, sítios onde vão alimentar o mesmo jogo ilícito, para finalmente terminarem numa mesa de refeições”. Um acto que, não constituíndo crime nesses territórios, assinala o activista, “não faz parte nem dos seus nem dos nossos valores”.

Na conferência de imprensa, o presidente da Anima voltaria a alegar que “a China já tem muitos problemas com animais, não devíamos criar-lhes mais um problema, devíamos ser capazes de o resolver em Macau”. Depois de uma longa exposição, em que o activista recordou todo o processo que a Anima protagonizou desde o final de 2011, pelo encerramento do Canídromo e adopção dos galgos, culminou o activista com um desejo que traduz não mais que um reiterado apelo: “No meu coração, espero que o Governo acorde”.