Actos políticos que violam direitos fundamentais devem ser julgados, alega defesa de Sulu Sou

Já deu entrada no Tribunal de Segunda Instância um recurso interposto pela defesa de Sulu Sou, no qual é pedido que o Tribunal de Última Instância delibere sobre se os tribunais têm competência para julgar o processo que conduziu à suspensão do mandato do deputado. Caso o acórdão do TUI seja favorável ao activista, o recurso é encaminhado para o TSI cuja decisão, em última análise, poderá pôr em causa a condenação de Sulu Sou.

Catarina Vila Nova

A defesa de Sulu Sou fez chegar ao Tribunal de Segunda Instância (TSI) as alegações de recurso dirigidas ao Tribunal de Última Instância (TUI), nas quais vem pedir que se determine que os tribunais têm competência para julgar o processo que conduziu à suspensão do mandato de deputado. Nas alegações, a que o PONTO FINAL teve acesso, Jorge Menezes, advogado de Sulu Sou, contesta o acórdão do TSI, datado de 19 de Abril, no qual o tribunal declarou não ter competência para julgar os actos da Assembleia Legislativa (AL). O causídico alega que a suspensão do mandato não se trata de um acto político mas, mesmo que se tratasse de tal, uma vez que entende ser violador de “direitos fundamentais”, deve ser objecto de apreciação judicial.

“O que está primeiramente em causa neste recurso não é determinar se o TSI e os tribunais da RAEM têm competência para conhecer da validade de deliberações e decisões da AL e seus órgãos. O que está aqui em causa é saber se se verifica, de facto, ser manifesta a incompetência dos tribunais da RAEM”, explica Jorge Menezes no recurso que deu entrada no TSI a 12 de Junho. Ou seja, pretende o causídico que os tribunais determinem se os deputados, o presidente da AL e o presidente da Mesa da AL violaram a lei no processo de suspensão do mandato de Sulu Sou. Tal implica não apenas o dia da votação no plenário mas também momentos anteriores, nos quais Menezes alega que foram cometidas várias ilegalidades, entre as quais, a violação dos direitos de defesa, de ser eleito e ao exercício do mandato.

Entende a defesa que a deliberação de suspensão do mandato “não é um acto político e, ainda que o fosse, os actos políticos que violam direitos fundamentais, como é o caso, são objecto de apreciação judicial”. Isto porque, defende o advogado, “o que interessa é a natureza do acto, não a natureza do órgão”. “O Governo também é um órgão de função política e, nem por isso, os seus actos deixam de ser impugnáveis judicialmente. O facto de a AL ser um órgão de função legislativa não releva, até porque os actos recorridos não são actos legislativos”, pode ler-se no recurso. Mais ainda, argumenta Menezes, se a AL entendeu que a perda de mandato de deputado pode ser sujeita às regras procedimentais e contenciosas administrativas, então, também a suspensão do mandato constitui um processo sujeito às regras procedimentais e contenciosas administrativas.

PROJECTO DE RESOLUÇÃO DE VONG HIN FAI E KOU HOI IN FOI “LAMENTÁVEL E INCONSTITUCIONAL”

Salienta Jorge Menezes que este é um processo que foi objecto de “significativa pressão social evidenciada na imprensa e nas elites económicas e políticas”. Neste sentido, o advogado recorda o “lamentável e inconstitucional” projecto de resolução apresentado – e depois retirado “após ter sido humilhado por um uníssono coro de críticas” – pelos deputados Vong Hin Fai e Kou Hoi In para impedir recursos sobre suspensão de mandatos. “Mas tais pressões vindas de sectores representativos de interesses poucos meritórios e aquele disparatado projecto de resolução – que irradiava escuridão em vez de luz – impunham uma decisão cujo mérito deixasse inquestionável a marca de independência judicial”, reitera o causídico.

Para Jorge Menezes, este é um “processo de relevância única na vida constitucional da RAEM”, pelo que se justificava um “esforço pela ponderação e não pela pressa em pôr fim ao processo e um esforço por criar jurisprudência”. Pelo contrário, o TSI demonstrou uma “eventual manifestação de menor respeito do que o devido pelas razões do recorrente” e decidiu de “alegadas violações de quatro direitos fundamentais do deputado em três linhas”. “O TSI perdeu uma oportunidade histórica única de deixar uma marca jurisprudencial funda, norteadora na vida constitucional, pelo mérito jurídico-intelectual da sua decisão”, remata o advogado.

PRÓXIMAS ETAPAS

O próximo passo neste processo será a apresentação das alegações por parte da AL, que terá 30 dias para o fazer, contados após ter recebido as alegações da defesa. Só após o TSI ter recebido as alegações de ambas as partes é que o recurso poderá ser encaminhado para o TUI, explicou ao PONTO FINAL fonte próxima da defesa. Assim, e tendo em conta que as férias judiciais recaem no mês de Agosto, é pouco provável que o TUI se pronuncie antes de Setembro.

Se o acórdão do TUI for favorável à defesa de Sulu Sou, ou seja, se deliberar que os tribunais têm legitimidade para julgar a suspensão de mandato do deputado, o recurso é reencaminhado para o TSI, para que este decida sobre a legalidade do processo que conduziu à suspensão do mandato de Sulu Sou. Caso esta decisão seja também favorável ao activista, a mesma poderá pôr em causa ou mesmo invalidar a condenação pelo crime de reunião e manifestação ilegal. No entanto, até este processo administrativo estar concluído, o processo-crime pode transitar em julgado e o deputado poderá retomar o seu lugar na AL.

“SE A AL INFRINGIR A LEI NÃO HÁ NADA QUE POSSA SER FEITO PARA INVALIDAR TAIS ACÇÕES ILEGAIS”

Da consideração do Tribunal de Segunda Instância (TSI) não ter capacidade para julgar os actos da Assembleia Legislativa (AL), Sulu Sou retira um aspecto positivo, a garantia da autonomia do órgão legislativo e a separação de poderes. “O tribunal está a afirmar a autonomia da AL em relação a outras autoridades públicas, incluindo os tribunais e o Governo. Isto expressa o princípio da separação de poderes que é um atributo fundamental do Estado de Direito”, escreveu o deputado num comunicado divulgado ontem na sua página de Facebook.

Porém, o também vice-presidente da Associação Novo Macau argumenta que a autonomia da AL não equivale a uma “licença para violar a lei”. “Uma coisa é o Governo interferir com a sua autonomia, outra coisa é a AL violar a lei. A lei é um comando geral que deve ser obedecido por todos, incluindo pela AL”, defende Sulu Sou. No entender do deputado, o acórdão do TSI pode abrir a porta a eventuais ilegalidades cometidas pela AL passarem impunes. “Isto significa que se a AL infringir a lei e os direitos de alguém, não há nada que possa efectivamente ser feito para invalidar tais acções ilegais”, considerou o activista. C.V.N.