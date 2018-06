USJ aposta em licenciatura em tradução Português-Chinês

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura aprovou a criação de um curso de licenciatura em Estudos de Tradução Português-Chinês na Universidade de São José (USJ), refere um despacho publicado ontem em Boletim Oficial e assinado por Alexis Tam. O balancete indica ainda que “são aprovados a organização científico-pedagógica e o plano de estudos do curso”: tem a duração de quatro anos, o Chinês, Português e Inglês são as línguas veiculares e as aulas presenciais. Fonética do Português, Princípios e Métodos de Tradução, Gramática Portuguesa Avançada e Tecnologia Informática para Tradução são as disciplinas obrigatórias do curso. Não são adiantadas informações sobre o ano lectivo em que a licenciatura terá início.

