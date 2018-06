“Um taxista com 87 infracções em dois anos é algo de escandaloso”

Um membro da Associação dos Passageiros de Táxis de Macau considera “ridículo” o facto de o Governo não ter meios para retirar a carteira profissional a um taxista que tenha cometido continuamente, ao longo de dois anos, infracções. O taxista está a ser investigado pelo Ministério Público por extorsão e sequestro, por ter impedido uma turista de sair do veículo.

O taxista recentemente indiciado por sequestro e extorsão por ter impedido uma turista de sair do veículo já cometeu 87 infracções ao Regulamento do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer em cerca de dois anos e continua no activo apesar de, até hoje, todas as multas estarem por pagar. De acordo com o actual regulamento, não existem meios para retirar a carteira profissional, disse à Rádio Macau a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

Numa resposta enviada à emissora, o organismo refere que o actual regulamento de táxis não permite a suspensão da validade ou mesmo o cancelamento da carteira profissional. Mesmo considerando este taxista, de 26 anos de idade, que acumula 87 infracções desde 2016, uma média superior a três infracções por mês.

De acordo com a DSAT, 84 infracções foram detectadas pela Polícia de Segurança Pública e três pelos inspectores da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego. Do total de infracções, 44 estão em fase de instrução sancionatória, 36 em fase de execução de direito de defesa, cinco em fase sancionatória e duas foram arquivadas. O organismo liderado por Lam Hin San avançou ainda que, até hoje, o taxista não pagou qualquer multa devida. Recentemente, o mesmo indivíduo esteve envolvido em mais um caso suspeito de cobrança abusiva; está indiciado por extorsão e sequestro, por ter impedido uma turista de sair do veículo.

A Rádio Macau adianta que o Ministério Público afirma que ainda não foi deduzida qualquer acusação. Foi-lhe aplicado Termo de Identidade e Residência, mas esta medida de coacção permite que continue no activo pelo menos até ser condenado em tribunal.

Ouvido pela emissora, Andrew Scott, da Associação dos Passageiros de Táxis de Macau, diz que o regime de suspensão da validade de carteiras profissionais – já previsto no novo regulamento dos táxis que está em discussão na Assembleia Legislativa desde Abril – é urgente para fazer face a casos como o que envolve este taxista. “Um taxista com 87 infracções em dois anos é algo de escandaloso e dá uma imagem muito má de Macau enquanto uma cidade turística e de lazer. É este o tratamento que damos a pessoas que visitam a nossa cidade. É um exemplo flagrante, e o facto de o Governo não ter meios para retirar a carteira profissional a um taxista destes é simplesmente ridículo”, afirmou Andrew Scott, defendendo que o actual sistema de multas é totalmente ineficaz.

“Hoje há mais pessoas em posições de poder em Macau que querem resolver esta questão. Também é verdade que há pessoas em posição de poder que não querem resolver esta questão. Todos sabemos que há muitos interesses no sector dos táxis. Macau é um sítio pequeno, há muitas ligações. Mas julgo que a maré virou nesse aspecto e que a opinião pública está massivamente contra a situação actual”, disse, aos microfones da Rádio Macau.