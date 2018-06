Secção do metro ligeiro da Península deve ser cancelada, sugere Poder do Povo

A associação Poder do Povo sugeriu ontem que a secção do projecto do metro ligeiro da península de Macau deve ser cancelada devido aos seus “custos económicos elevados e potencial para deteriorar as condições de tráfego”. Si Tou Fai, presidente do grupo, explicou, em conferência de imprensa, que a rota do metro proposta para a península era problemática: sem espaço disponível perto das Portas do Cerco, carga incapacitante do metro e Grande Prémio perto do Porto Exterior, perturbação do ‘feng shui’ ao atravessar a Estátua A-Ma, e danos à paisagem natural dos lagos Sai Van e Nam Van.

Quanto ao investimento inicial já colocado, o activista respondeu que o Governo deveria deixá-lo ir, e “considerar-se um vencedor ao reduzir as perdas”. “A estação da Barra pode ser mantida, uma vez que o concurso público para a sua construção já estava concluído há duas semanas”, acrescentou, admitindo que a sua sugestão não havia recebido ainda nenhum apoio de deputados ou de outras organizações. Questionado pelo PONTO FINAL sobre qual seria a sua solução para os problemas de tráfego, Si Tou Fai disse que não deu muita atenção à questão, mas mencionou que as instalações auxiliares de outras fronteiras poderiam ser optimizadas para desviar os turistas. S.Q.