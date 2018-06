Preço das casas volta a subir no mês de Maio

O mês de Maio terminou com 1050 fracções habitacionais transaccionadas por um preço médio por metro quadrado a atingir os 113,105 de patacas, divulgou ontem a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF). A par do decréscimo registado face ao mesmo mês de 2017, em que o número de transmissões chegou às 1.610, também o valor médio conheceu uma queda, mas ligeira, das 114.463 patacas registados no período homólogo do ano passado.

Os dados agora avançados pela DSF mostram que tanto as fracções transaccionadas como o preço médio por metro quadrado aumentaram face ao mês de Abril, em que se registaram 964 transacções e um valor de 102.439 de patacas. Recorde-se que no primeiro trimestre deste ano o número total de fracções transaccionadas foi de 3.760, com um valor médio por metro quadrado de 116.093 de patacas. Em Maio, a Península de Macau destacou-se como a zona geográfica onde foram transaccionadas mais casas – 773. Seguiu-se Taipa com 243 e Coloane com 34 transacções.

Quanto ao valor médio das casas por metro quadrado, apesar de não ter registado o número mais elevado de transacções, foi na Taipa que atingiu o valor mais elevado, de 134.347 patacas. Em Macau o preço chegou às 133.382 patacas e na Península de Macau às cerca de 100.000 patacas. Foram residentes de Macau que adquiriram a maioria das fracções habitacionais no mês de Maio: um total de 1024. Destas, 842 foram a primeira habitação do comprador; 147 compradores eram já proprietários de um imóvel destinado à habitação; e os restantes 35 correspondem a compradores que já tinham mais do que um imóvel para habitação. Não-residentes e três pessoas colectivas adquiriram as restantes 23 fracções habitacionais.